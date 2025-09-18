Трамп четвертый раз отсрочил запрет TikTok

Президент США Дональд Трамп отложил потенциальный запрет платформы TikTok до 16 декабря, следует из указа , опубликованного на сайте Белого дома во вторник, 16 сентября. Это уже четвертая отсрочка запрета.

Что известно

В указе говорится, что Трамп поручил министерству юстиции США не принимать никаких мер в соответствии с законом, определяющим TikTok угрозой национальной безопасности из-за связей с Китаем.

Напомним, Сенат США в апреле 2024 года принял закон, обязывающий владельца TikTok — китайскую компанию ByteDance — продать платформу компании, не находящейся в юрисдикции Китая. В противном случае приложение будет запрещено на территории США. Трамп после избрания президентом откладывал блокировку TikTok.

Соглашение с Китаем

В понедельник, 15 сентября, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что рамочное соглашение по TikTok согласовано с Китаем.

По информации издания The Wall Street Journal, соглашение предусматривает, что американский бизнес TikTok будет контролироваться консорциумом инвесторов, в состав которого входят Oracle, Silver Lake и Andreessen Horowitz.

Для управления приложением будет создана новая компания, в совете директоров которой будут доминировать американцы, а один член будет назначаться правительством США.

Американским инвесторам будут принадлежать около 80 процентов акций. Доля китайских акционеров будет снижена до менее 20 процентов. Это позволит платформе продолжить работу в США с соблюдением требований закона о национальной безопасности.