Президент США Дональд Трамп отложил потенциальный запрет платформы TikTok до 16 декабря, следует из указа, опубликованного на сайте Белого дома во вторник, 16 сентября. Это уже четвертая отсрочка запрета.
Трамп четвертый раз отсрочил запрет TikTok
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что известно
В указе говорится, что Трамп поручил министерству юстиции США не принимать никаких мер в соответствии с законом, определяющим TikTok угрозой национальной безопасности из-за связей с Китаем.
Напомним, Сенат США в апреле 2024 года принял закон, обязывающий владельца TikTok — китайскую компанию ByteDance — продать платформу компании, не находящейся в юрисдикции Китая. В противном случае приложение будет запрещено на территории США. Трамп после избрания президентом откладывал блокировку TikTok.
Читайте также: США и Китай достигли рамочного соглашения по TikTok — Reuters
Соглашение с Китаем
В понедельник, 15 сентября, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что рамочное соглашение по TikTok согласовано с Китаем.
По информации издания The Wall Street Journal, соглашение предусматривает, что американский бизнес TikTok будет контролироваться консорциумом инвесторов, в состав которого входят Oracle, Silver Lake и Andreessen Horowitz.
Читайте: Стало известно, кто претендует на покупку TikTok у США за $40 миллиардов
Для управления приложением будет создана новая компания, в совете директоров которой будут доминировать американцы, а один член будет назначаться правительством США.
Американским инвесторам будут принадлежать около 80 процентов акций. Доля китайских акционеров будет снижена до менее 20 процентов. Это позволит платформе продолжить работу в США с соблюдением требований закона о национальной безопасности.
Комментарии - 2