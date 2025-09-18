Трамп четвертый раз отсрочил запрет TikTok

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 сентября 2025, 13:20 Читати українською

Трамп четвертый раз отсрочил запрет TikTok

Президент США Дональд Трамп отложил потенциальный запрет платформы TikTok до 16 декабря, следует из указа, опубликованного на сайте Белого дома во вторник, 16 сентября. Это уже четвертая отсрочка запрета.

Президент США Дональд Трамп отложил потенциальный запрет платформы TikTok до 16 декабря, следует из указа, опубликованного на сайте Белого дома во вторник, 16 сентября.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

В указе говорится, что Трамп поручил министерству юстиции США не принимать никаких мер в соответствии с законом, определяющим TikTok угрозой национальной безопасности из-за связей с Китаем.

Напомним, Сенат США в апреле 2024 года принял закон, обязывающий владельца TikTok — китайскую компанию ByteDance — продать платформу компании, не находящейся в юрисдикции Китая. В противном случае приложение будет запрещено на территории США. Трамп после избрания президентом откладывал блокировку TikTok.

Читайте также: США и Китай достигли рамочного соглашения по TikTok — Reuters

Соглашение с Китаем

В понедельник, 15 сентября, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что рамочное соглашение по TikTok согласовано с Китаем.

По информации издания The Wall Street Journal, соглашение предусматривает, что американский бизнес TikTok будет контролироваться консорциумом инвесторов, в состав которого входят Oracle, Silver Lake и Andreessen Horowitz.

Читайте: Стало известно, кто претендует на покупку TikTok у США за $40 миллиардов

Для управления приложением будет создана новая компания, в совете директоров которой будут доминировать американцы, а один член будет назначаться правительством США.

Американским инвесторам будут принадлежать около 80 процентов акций. Доля китайских акционеров будет снижена до менее 20 процентов. Это позволит платформе продолжить работу в США с соблюдением требований закона о национальной безопасности.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Я. ..
Я. ..
18 сентября 2025, 14:58
#
Та не заборонить трумп тік так, бо він хоче зменшити зовнішній борг штатів, а доля в тік так дасть прибутки з реклами і податки з доходів, так, в нього не завжди все виходить добре, він хоче заробити сам, але і хоче різними ноу-хау зменшувати зовнішній борг штатів, тому були розмови про Панаму (протока через котру йде транзит), Канаду (для сухопутнього коридору з Аляскою, плюс поглинення сильної економіки для підсилення своєї економіки), Гренландію (рідкісноземельні метали і можливість розташування там військових баз, щоб збивати в разі потенційного нападу ракети ще на підльотах до штатів), біткоін і крипту (щоб за рахунок волатильності і конфіскованих монет в один момент зменшити свій зовнішній борг), гойдалки з Україною (щоб менше витрачати коштів на війну де штати можуть взагалі відвернутися і піти займатися своїми справами), тарифами для ЄС, Китаю і іншого світу (щоб знову ж таки було з чого наповнювати казну), тому дії діда просто нестандартні, але кінцева мета в них одна і та сама — зменшувати зовнішній борг штатів, ну і якщо трумп десь по ходу цієї подорожі заробить і для себе коштів, то завдання для нього буде таким чином виконано на 120%
+
0
Я. ..
Я. ..
18 сентября 2025, 15:01
#
А, ну і всі ці «заборони» в сучасному світі вирішуються в пару кліків впн, тому влада безсила, це як рнбо заборонило певні сайти, ну стало менше користувачів з України, але додалося різко користувачів з умовної Австралії, бо в сучасному світі неможливо щось заборонити в мережі, це нереально, будь-яку цензуру в мережі можна обійти, тому це до сраки. От наша влада невзлюбила блогера Андрія Луганського, котрий висловлює незручну для нашої влади правду, поскаржилися, ютуб сховав його канал, АЛЕ включаючи впн все прекрасно можна переглядати й надалі, тому ці «заборони» в мережі — це як агонія алкоголіка, котрий серйозно вірить що зможе подолати прямо зараз чемпіона світу по боксу, він вірить в те що це можливо, але реальність інакша і він в чергове ****)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами