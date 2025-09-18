Монеты Украины и мира: сколько можно заработать на конкретных примерах

Как и обещал читателям «Минфина», продолжаю разговор об инвестициях в украинские и зарубежные монеты и их эффективности для инвестора. Сегодня мы поговорим о трендах на этом рынке за последние месяцы, которые только добавляют число желающих активно инвестировать в это направление.

Геополитика, риски и страхи инвесторов подталкивают стоимость золота к новым вершинам, а за золотом подтягивается и цена серебра. О причинах роста стоимости этих металлов я подробно писал в статье.

В итоге золото уже закрепилось выше уровня в $3 600, а серебро пробило порог в $42 за унцию.

График золота

График серебра

На фоне роста стоимости драгметаллов существенно выросли и цены на различные монеты из них. Причем боязнь «пролететь» на скачках курса повышает интерес инвесторов к нумизматике.

Архистратиг Михаил

Еще в конце марта этого года в интернет-магазине Нацбанка самая распространенная украинская инвестиционная серебряная монета 2025 года выпуска (1 тройская унция чистого серебра) стоила 2 449 гривен. А на момент написания статьи в середине сентября ее стоимость достигла 2 727 гривен, и это явно не предел. То есть за 5 месяцев только «нацбанковская» стоимость монеты выросла на 11,4%, что в пересчете в годовых дало инвестору порядка 27,36% годовых.

При этом на коллекционных аукционных площадках монета 2025 года выпуска продается и вовсе по цене от 2 900 до 3 300 гривен:

Нюанс этой монеты в том, что серебряные Архистратиги выпускались в разные годы и разными тиражами. Поэтому есть монеты редких годов (например, 2011 год), стоимость которых у коллекционеров может доходить и до сумм свыше 10−12 тыс. гривен.

Сочетание роста стоимости самого металла, плюс знания в части тиража и редких годов выпуска, дают возможность заработать как минимум 2−4 «Х» к первоначальной стоимости монеты.

Тарас Шевченко

200-гривневая монета 1996 года (тираж 10 тыс. штук) еще в прошлом году стоила порядка 50−55 тыс. гривен. В конце февраля 2025 года Нацбанк продавал эти монеты уже по 70 873 гривен (ниже скрин с интернет-магазина НБУ конца февраля 2025 года).

А по состоянию на 16 сентября 2025 года (то есть через 6 месяцев) ее цена уже достигла отметки в 86 808 гривен. Рост стоимости на 15 935 гривен за полгода — при пересчете это 44,84% годовых.

Правда, при таком серьезном росте «нацбанковской» стоимости на коллекционных сайтах монету можно купить без особой коллекционной накрутки.

Объясняется это тем, что желающие коллекционеры уже купили ее ранее. Поэтому цена сейчас больше «привязана» именно к металлу. Но даже при этом те, кто покупал монету в прошлом году по 50−55 тыс. гривен, или даже в феврале этого года в пределах 70−71 тыс. гривен, сейчас прилично заработали.

Helvetia Известная золотая монета 6,45 грамма, отчеканенная в Швейцарии 1897—1935 и 1947—1949 гг, номинал 20 швейцарских франков. Чеканилась монетным двором Берна из чистого золота 900 пробы. За счет своей эстетики и раскрученности среди коллекционеров эта монета считается одной из самых ликвидных позиций на рынке. Ее общий тираж с 1897 по 1949 год составил свыше 58,6 млн штук в качестве Uncirculated, а в 1926 и 1935 годах — в Brilliant Uncirculated (50 тыс. и 175 тыс. штук), но даже если вы купили ее самых распространенных годов выпуска, то за последнее время неплохо заработали. Ниже скрин ее начальной цены в пределах 28 тыс. гривен на аукционных площадках в середине апреля 2025 года. Тогда продавец ставил цену на уровне средних по рынку. В настоящий же момент ее стоимость выросла на несколько тысяч гривен. Британский соверен Эта золотая монета уже более 5 веков является средством расчетов в мире и формально по-прежнему остается официальной платежной монетой Британской короны. Свое название она получила из-за изображения на аверсе портрета правящего монарха (суверена). Номинальная стоимость соверена — 1 фунт стерлингов. В 1832 году был основан золотой соверен с портретом Вильгельма IV (1830−1837) весом чистого золота 7,98 гр. Этот стандарт по весу монеты сохранился по сей день. На аверсе соверена по-прежнему находится портрет монарха, а на реверсе — всадник, убивающий мифическое существо. Еще в середине апреля этого года коллекционерам в Украине золотой соверен с действующим монархом Великобритании Чарльзом Третьим предлагался по цене около 37 тыс. гривен. А в сентябре вы его уже можете приобрести в пределах около 42 тыс. гривен, то есть на 5 тыс. дороже. Понятно, что если вы хорошо поторгуетесь или уже постоянный платежеспособный покупатель, то продавец может что-то и уступить, но это явно не будут тысячи гривен, а, как правило, 1−3% от изначально запрашиваемой цены. 30-лет независимости Украины Памятная монета выпущена тиражом в 3 тыс. штук в августе 2021 года. Если в момент выпуска этой монеты ее цена была в пределах 2 700−2 900 гривен, то в настоящее время средняя стоимость составляет порядка 16 600 гривен, а по факту на нумизматических аукционах за нее просят от 17 900 гривен до 22 500 гривен. С точки зрения инвесторов, нумизматика становится все более популярным вложением. В этой статье я рассказал только о нескольких украинских и зарубежных монетах из драгоценных металлов. Причем на достаточно разный кошелек покупателя. При этом я не брал эксклюзивные редкие позиции, о которых я буду еще рассказывать в следующих статьях. Тенденция активной скупки памятных и инвестиционных монет из драгметаллов наблюдается у инвесторов по всему миру. Глобальная неопределенность, смена финансовой и инвестиционной политики США и повышенные военные, геополитические и экономические риски толкают инвесторов в активы-убежища, среди которых драгоценные металлы занимают одно из первых мест. Поэтому, если вы хотите заработать больше и готовы не особо торопиться с перепродажей купленных ранее монет, то вариант серебряных и золотых монет вам подойдет. Тем более, в условиях войны и сохранения высокого уровня инфляции в Украине на фоне угрозы замедления темпов роста экономики. Читайте также: Цены на золото и серебро летят вверх: какие прайсы увидим до конца 2025 года Стоит напомнить также, что покупать, как инвестицию, стоит только монеты в идеальной сохранности, с соответствующими сертификатами (по украинским памятным монетам — это сертификат НБУ). Кроме этого, стоит учитывать, что цены на драгметаллы имеют определенную цикличность, а значит, чтобы избежать рисков ситуативных проседаний стоимости коллекции, желательно брать только наиболее популярные, востребованные и самые ликвидные позиции. Горизонт подобных инвестиций — обычно от 3−5 лет. Как правило, за этот период и раскрывается инвестиционный потенциал большинства монет.