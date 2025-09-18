Как выгодно и быстро переводить валюту в Украину

Ежегодно из-за границы в Украину поступают миллиарды долларов переводов. В основном это деньги заробитчан, пособие от иностранцев и заработная плата за работу на иностранные компании. В то же время высокие комиссии могут существенно снизить суммы, которые после перевода удается получить «на руки». «Минфин» решил разобраться, какие сервисы перевода средств доступны для наших соотечественников, как они работают, и когда выбирать каждый из них.

Сколько в Украину поступает средств

По итогам прошлого года, общая сумма денежных переводов в Украину через официальные и неофициальные каналы составляла $9,6 млрд. Для сравнения: весь экспорт из Украины за тот же период равнялся $41,6 млрд. Таким образом, переводы остаются одним из основных источников валюты, опережая, например, продажу металлов за границу ($4,4 млрд).

Несмотря на большое значение переводов, с начала полномасштабной войны их объем неуклонно падает. В частности, в 2023 году в Украину поступило $11,6 млрд, а в 2021 году эта сумма достигала около $15 млрд. Основная причина этого сокращения — в выезде миллионов украинцев за границу.

Чаще всего средства переводят из США — 19,4% от общей суммы, Израиля — 16,8%, Германии — 10,8%, и Италии — 10,2%. Средняя сумма одного перевода составляет $267.

Для перевода из разных стран мира украинцы могут пользоваться широким перечнем разнообразных сервисов, поэтому, если вы планируете прислать деньги или получить их, стоит понимать, какие у вас есть варианты.

SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) — буквально расшифровывается как Единая зона платежей в евро. Это система денежных переводов, действующая в странах ЕС, а также в ряде других государств, в частности, Великобритании, Норвегии, а в этом году к системе присоединилась Молдова. Украина также планирует войти в зону SEPA и готовит для этого законодательные изменения.

Особенность деятельности SEPA заключается в том, что внутри системы стоимость перевода в евро с одного счета на другой не может быть выше, чем внутри страны. Часто пользователи воспринимают это положение, как перевод полностью без комиссий. Однако на самом деле это не совсем так.

На самом деле регулирование предусматривает, что, если определенный банк осуществляет перевод, например, с одного счета в Испании на другой без комиссии, то так же без комиссии должен переводить средства, скажем, в Грецию или Польшу. А если комиссия у него все же есть — она будет касаться переводов как внутри страны, так и за ее пределами.

На практике значительная часть банков не устанавливают комиссий за переводы в SEPA, но в среднем они колеблются около 0,2 евро.

Хотя Украина не входит в систему SEPA, клиенты отечественных банков могут получать переводы с ее помощью. При этом переводы в некоторые банки осуществляются по тем же тарифам, что и в ЕС. Например, такие условия обеспечил своим клиентам àбанк. То есть если учреждение, из которого осуществляется перевод, не устанавливает комиссию на внутренние переводы в пределах своей страны, то так же без комиссии средства будут поступать клиентам àбанка. В частности, так происходят переводы SEPA через систему Wise. Более подробно о комиссиях следует узнавать в банке, через который планируете осуществлять перевод. Продолжительность перевода в Украину может составлять от 1 до 3 дней.

Значительная часть украинских банков не устанавливают никакой комиссии за зачисление перевода через SEPA. Однако здесь следует быть внимательным: если у получателя нет счета в евро, деньги будут зачислены на его гривневый счет по курсу, который устанавливает банк. Курс в разных учреждениях существенно отличается, поэтому его следует уточнить. Кроме этого, банки могут устанавливать комиссию за снятие наличных денег, что важно, если после получения средств вы планируете «выйти в кеш».

Для того, чтобы получить перевод из-за границы, владелец счета в Украине должен передать его реквизиты. Как объяснили «Минфину» в àбанк, в их мобильном приложении найти соответствующие данные просто. Нужно выбрать «Другие платежи», далее «Международные переводы», затем «Получить», и выбрать «SEPA».

Специалисты àбанк рекомендуют выбирать переводы SEPA тем, кто получает регулярные выплаты из ЕС, зарплаты или гонорары. Также благодаря минимальным затратам система подойдет для любых частных переводов.

SWIFT

Это еще одна международная система для перевода средств. Только если SEPA более локально европейская, то SWIFT — более глобальная. Часто она воспринимается как таковая, которая осуществляет переводы в долларах США, но на самом деле перечень валют, доступных для перевода, определяет каждый конкретный банк, а система их не ограничивает. Поэтому, кроме американского доллара, через SWIFT доступны также переводы в евро, злотых, швейцарских франках и т. д.

Минус SWIFT, по сравнению с SEPA, — в более высоких комиссиях. В зависимости от банка и выбранной валюты, они отличаются, но стоит быть готовым, что плата за перевод будет составлять от $15 до $50. Если перечислять значительные суммы, то может быть и больше. Однако уточнять эту информацию нужно в каждом конкретном банке. Также продолжительность перевода часто выше, чем в европейской системе, и может достигать 5 дней.

Несмотря на свою дороговизну, SWIFT может подходить для переводов больших сумм, когда комиссия менее ощутима, а также, если нужно перевести не евро, а какую-то другую валюту.

Найти в приложении реквизиты для перевода SWIFT не сложнее, чем для SEPA. Отправитель должен ввести IBAN получателя, название его банка, а также специальный SWIFT-код учреждения. Все эти данные содержатся в приложениях банков.

Wise и Revolut

Международный финансовый сервис Revolut официально заработал в Украине в начале текущего года, позволив гражданам нашего государства открывать счета. Мультивалютный счет украинцы могут открыть и в другой известной финтехкомпании Wise.

Это означает, что из-за границы есть возможность получать переводы со счета Revolut или Wise отправителя на свой счет в этом же сервисе. В таком случае, комиссия не взимается, поскольку перевод происходит внутри сервиса. Однако важно, чтобы отправитель и получатель использовали одинаковую валюту, в противном случае, произойдет автоматическая конвертация, учитывая спред, который устанавливает компания.

Если у получателя нет счета в Revolut или Wise, а он есть только у отправителя, оба сервиса позволяют осуществить перевод на карту украинского банка. Если перевод в евро, для этого можно воспользоваться SEPA, а для переводов в долларах — соответственно, SWIFT.

Отправителю понадобятся те же данные для перевода, о которых мы говорили выше, но ввести их он сможет непосредственно в приложении этих финтехов. Подобно обычному переводу SEPA или SWIFT, здесь также будут взиматься комиссии. Они могут отличаться, в зависимости от страны перевода, валюты, тарифного плана пользователя, но ориентировочно будут на том же уровне, что и для переводов через эти системы в банках. В частности, как уже упоминалось, переводы SEPA на счета банк через Wise будут осуществляться без комиссии.

Как объясняют специалисты àbank, преимуществами использования Wise и Revolut могут быть скорость переводов, а также для многих пользователей они могут быть более удобными, чем сервисы традиционных банков ЕС.

Payoneer

Это еще одна платежная система, позволяющая осуществлять переводы и хранить средства на собственном счету. Платформа удобна для получения выплат от компаний и маркетплейсов. Например, Amazon, Shopify, Airbnb, Ebay и т. д. Поэтому ее часто используют наши соотечественники, которые работают из Украины на зарубежных работодателей или оказывают услуги через глобальные сервисы.

Подобно Revolut и Wise, здесь также нет комиссии, если и отправитель, и получатель средств пользуются этим сервисом. Если Payoneer использует только один из участников транзакции, комиссия будет составлять ориентировочно 1−3%, в зависимости от типа операции.

Если пользователь из Украины получил перевод на свой счет в Payoneer и дальше хочет перевести средства на свою карту, это сделать просто, благодаря интеграции сервиса с банковскими приложениями. Например, в приложении àbank для вывода денег можно авторизоваться под своим логином Payoneer. Далее будет отображен баланс аккаунта Payoneer, с которого можно перевести средства на свою карту. Комиссии за зачисление денег àбанк не берет.

Western Union, MoneyGram, Ria

Эти международные сервисы средств часто используются для обналичивания через кассы банков за рубежом. Также они позволяют сразу обналичить деньги в Украине без зачисления средств на банковский счет. Хотя, по желанию, их можно использовать и для пополнения карты.

Комиссии у таких сервисов выше, чем в SEPA, и часто превышают и более дорогой SWIFT. Детали комиссии зависят от стран отправления и получения, суммы. Например, перевод в Western Union до $300 может обойтись в $5 плюс 1% от суммы, а в $1 000 — $5 и 1,75%.

В целом, выбирая инструмент для перевода, следует ориентироваться на то, что именно очень важно для вас. Это низкая комиссия, скорость зачисления, работа с маркетплейсами или простое обналичивание. В зависимости от этого, вы сможете выбрать самый удобный сервис именно для вас.