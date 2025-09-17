Акции Puma подскочили на 10% в среду, 17 сентября, поскольку трейдеры отреагировали на сообщение СМИ о возможной подготовке к поглощению немецкого производителя спортивной одежды. Об этом сообщает Investing.
Акции Puma выросли на 10% на фоне слухов о поглощении
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Согласно данным немецкого журнала Manager Magazin, два инвестора готовы приобрести 29% акций, которыми в настоящее время владеет французская семья миллиардеров Пино, что может открыть дверь для полного предложения о поглощении.
Благодаря такой динамике акции компании стали лидером роста в индексе STOXX 600 Европы во время торговой сессии в среду.
Напомним
«Минфин» писал, что крупнейший акционер немецкого спортивного бренда Puma SE рассматривает варианты его развития, включая продажу.
InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравнивайте условия и выбирайте проекты для инвестирования
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Комментарии