Бренд Puma могут выставить на продажу

Крупнейший акционер немецкого спортивного бренда Puma SE рассматривает варианты его развития, включая продажу. Об этом пишет Bloomberg.

Что известно

Клан Пино владеет 29% акций компании Puma, акции которой котируются на Франкфуртской фондовой бирже через компанию Artémis, также контролирующим акционером Kering SA.

Семья миллиардеров сотрудничает с консультантами и уже связалась с потенциальными покупателями, включая Anta Sports Products Ltd. и Li Ning Co., чтобы оценить интерес.

Кроме того, они прозондировали информацию о других компаниях, производящих спортивную одежду в США и суверенных фондах благосостояния на Ближнем Востоке.

Акции Puma упали на 50% за последние 12 месяцев из-за низкого спроса на продукцию, а также опасений по поводу влияния американских пошлин. Рыночная стоимость компании сейчас составляет около 2,6 млрд евро ($3 млрд).

По словам источников, обсуждения продолжаются и нет никаких гарантий, что сделка состоится.

Компания Puma, возглавляемая новым гендиректором Артуром Гоэлдом, пытается реорганизоваться после того, как в последние годы ее продукция не вызывала особого энтузиазма у потребителей.

В прошлом месяце компания опубликовала предупреждение о понижении прибыли.