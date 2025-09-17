После внесения правительством изменений в лицензионные условия госагентство PlayCity стартует с выдачей лицензий в игровой сфере. Об этом сообщает пресс-служба PlayCity.
PlayCity начало выдавать лицензии в сфере азартных игр: бюджет получит первые 50 миллионов
По оценке компании, это позволит дополнительно пополнить госбюджет на 50 млн грн.
Первые заявки на лицензии поданы по трем направлениям:
- онлайн-казино;
- производители B2B-софта;
- игровое оборудование.
Напомним
«Минфин» писал, что госагенство PlayCity запустило систему треккинга нелегальных вебсайтов.
Источник: Минфин
