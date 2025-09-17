Глобальные рынки: акции стабильны, евро отступил от 4-летнего максимума

Мировые фондовые рынки держатся у рекордных максимумов, а доллар укрепляется после падения накануне, поскольку инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы по снижению процентной ставки. Золото, недавно достигшее исторического максимума, несколько подешевело. Об этом сообщает Reuters.

Ожидание рынка

Сегодня, как ожидается, Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 4,00%-4,25%. Это понижение полностью учтено рынком. Основное внимание будет приковано к комментариям главы ФРС Джерома Пауэлла о предстоящем курсе монетарной политики.

Решение ФРС принимается в необычных условиях: в состав совета управляющих вошел Стивен Миран из администрации президента США Дональда Трампа, а другой член совета, Лиза Кук, сталкивается с попытками Трампа отстранить его от должности.

«Снижение ставки полностью учтено. Интересным будет тон прозвучавших на встрече заявлений и будущая траектория ставок», — отметила Нина Станоевич, старший инвестиционный специалист St. James's Place.

Реакция рынков

Индекс доллара, отслеживающий его стоимость по отношению к корзине основных валют, вырос на 0,2%. Вчера он свалился до самого низкого уровня с начала июля на фоне ожиданий смягчения политики ФРС.

Евро опустилось на 0,25% до $1,1840 после того, как во вторник, 16 сентября, достигло самого высокого уровня с сентября 2021 года.

Цена на золото снизилась на 0,6% до $3665 за тройскую унцию, после того как накануне впервые превысила отметку в $3700.

Мировые акции держатся у рекордных максимумов. Азиатские рынки демонстрируют положительную динамику, в частности, гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,8% на фоне новостей о прогрессе в соглашении по TikTok.

Данные по инфляции в Великобритании, которая в августе составила 3,8%, подтвердили ожидание, что Банк Англии не изменит ставку на своем заседании.

Фунт стерлингов немного подешевел около $1,3637.

Центральный банк Индонезии неожиданно снова снизил процентную ставку, ставшую уже шестым снижением за год, с целью стимулирования экономического роста.