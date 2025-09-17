Средний уровень бедности в Европе достигает 21%: какие страны наиболее бедные

Средний уровень бедности в структуре населения в странах Европейского Союза по результатам прошлого года составляет 21%. Так, многие страны Восточной и Южной Европы (Болгария, Румыния, Греция, Испания, Италия) демонстрируют более высокие уровни риска бедности, чем их западные или северные соседи. Об этом пишет «Бизнес.Цензор».

Как свидетельствуют данные портала Visual Capitalist, это, вероятно, отражает текущие проблемы экономического развития и более низкий уровень заработной платы в этих регионах.

Лица, находящиеся под угрозой бедности или социальной изоляции в каждой стране, учитываются, если они соответствуют одному из нижеприведенных пороговых значений (но учитываются только один раз, если они соответствуют нескольким критериям):

доход ниже 60% национального медианного показателя;

материальная депривация: когда они не могут достичь или не имеют семи из 13 ключевых потребностей: есть возможности нести непредвиденные расходы, поддерживать тепло дома, иметь подключение к интернету и т. п. ;

; низкая интенсивность труда: взрослые (18−64 года) в домохозяйстве работали менее 20% месяцев, которые они могли работать в прошлом году.

Турция (30,4%), Болгария (30,3%) и Румыния (27,9%) возглавляют рейтинг, где примерно каждый третий житель сталкивается с экономическими трудностями.

Эти более высокие показатели отражают более низкую среднюю заработную плату, более высокую неравенство доходов и более слабые системы социальной защиты по сравнению с ядром ЕС.

Рейтинг в целом выглядит так:

Турция — 30,4%,

Болгария — 30,3%,

Румыния — 27,9%,

Греция — 26,9%,

Испания — 25,8%,

Литва — 25,8%,

Латвия — 24,3%,

Италия — 23,1%,

Эстония — 22,2%,

Хорватия — 21,7%,

Германия — 21,1%,

Франция — 20,5%,

Венгрия — 20,2%,

Люксембург — 20%,

Мальта — 19,7%,

ЕС (в целом) — 21%.

Греция (26,9%) и Испания (25,8%) также выделяются на юге Европы, где уровень безработицы вырос после кризиса суверенного долга 2008−2014 годов и так и не восстановился полностью. Постоянная безработица среди молодежи усложнила накопление богатства молодыми поколениями.

Литва (25,8%) и Латвия (24,3%) лидируют в Балтийском регионе.

Домохозяйства в сельской местности зарабатывают примерно на 20% меньше, чем в городах, и этот разрыв увеличивает уязвимость к социальной изоляции.

Чехия имеет самую низкую долю — 11,3%, далее следуют Словения (14,4%) и Нидерланды (15,4%).

Эти страны объединяют более высокую среднюю заработную плату с широкими программами социального обеспечения.

Скандинавские страны расположены вблизи среднего показателя по ЕС: Финляндия (16,8%), Швеция (17,5%) и Дания (18%).

Германия (21,1%) находится несколько выше среднего показателя по ЕС (21%), что отражает неравенство между промышленными юго-западными регионами и восточными землями с низким уровнем дохода.