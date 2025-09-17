Multi от Минфин
українська
17 сентября 2025, 12:37

Средний уровень бедности в Европе достигает 21%: какие страны наиболее бедные

Средний уровень бедности в структуре населения в странах Европейского Союза по результатам прошлого года составляет 21%. Так, многие страны Восточной и Южной Европы (Болгария, Румыния, Греция, Испания, Италия) демонстрируют более высокие уровни риска бедности, чем их западные или северные соседи. Об этом пишет «Бизнес.Цензор».

Средний уровень бедности в структуре населения в странах Европейского Союза по результатам прошлого года составляет 21%.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как свидетельствуют данные портала Visual Capitalist, это, вероятно, отражает текущие проблемы экономического развития и более низкий уровень заработной платы в этих регионах.

Лица, находящиеся под угрозой бедности или социальной изоляции в каждой стране, учитываются, если они соответствуют одному из нижеприведенных пороговых значений (но учитываются только один раз, если они соответствуют нескольким критериям):

  • доход ниже 60% национального медианного показателя;
  • материальная депривация: когда они не могут достичь или не имеют семи из 13 ключевых потребностей: есть возможности нести непредвиденные расходы, поддерживать тепло дома, иметь подключение к интернету и т. п.;
  • низкая интенсивность труда: взрослые (18−64 года) в домохозяйстве работали менее 20% месяцев, которые они могли работать в прошлом году.

Турция (30,4%), Болгария (30,3%) и Румыния (27,9%) возглавляют рейтинг, где примерно каждый третий житель сталкивается с экономическими трудностями.

Эти более высокие показатели отражают более низкую среднюю заработную плату, более высокую неравенство доходов и более слабые системы социальной защиты по сравнению с ядром ЕС.

Рейтинг в целом выглядит так:

  • Турция — 30,4%,
  • Болгария — 30,3%,
  • Румыния — 27,9%,
  • Греция — 26,9%,
  • Испания — 25,8%,
  • Литва — 25,8%,
  • Латвия — 24,3%,
  • Италия — 23,1%,
  • Эстония — 22,2%,
  • Хорватия — 21,7%,
  • Германия — 21,1%,
  • Франция — 20,5%,
  • Венгрия — 20,2%,
  • Люксембург — 20%,
  • Мальта — 19,7%,
  • ЕС (в целом) — 21%.

Греция (26,9%) и Испания (25,8%) также выделяются на юге Европы, где уровень безработицы вырос после кризиса суверенного долга 2008−2014 годов и так и не восстановился полностью. Постоянная безработица среди молодежи усложнила накопление богатства молодыми поколениями.

Литва (25,8%) и Латвия (24,3%) лидируют в Балтийском регионе.

Домохозяйства в сельской местности зарабатывают примерно на 20% меньше, чем в городах, и этот разрыв увеличивает уязвимость к социальной изоляции.

Чехия имеет самую низкую долю — 11,3%, далее следуют Словения (14,4%) и Нидерланды (15,4%).

Эти страны объединяют более высокую среднюю заработную плату с широкими программами социального обеспечения.

Скандинавские страны расположены вблизи среднего показателя по ЕС: Финляндия (16,8%), Швеция (17,5%) и Дания (18%).

Германия (21,1%) находится несколько выше среднего показателя по ЕС (21%), что отражает неравенство между промышленными юго-западными регионами и восточными землями с низким уровнем дохода.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+54
penetrator1963
penetrator1963
17 сентября 2025, 13:20
#
А «форпост Европы» почему в исследовании не упомянули? было бы интересно.
+
+30
neverice
neverice
17 сентября 2025, 13:25
#
Незвичний маркер бідності через безробіття. Гіпотетично — має сенс (і демонструє доволі реалістичну картину по ЄС). Але якщо взяти для прикладу Україну — то взагалі жодного сенсу.
У нас кожен третій або «самозайнятий» (читай має непостійний рівень неофіційного доходу, якого достатньо, щоб не розглядати в принципі офіційну роботу), або ж ФОП на мінімалці, за яким може ховатись будь-хто, від офіціанта, до власника мережі ресторанів.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
