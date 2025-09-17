Спрос на электромобили в Украине продолжает расти: в августе 2025 года на территорию нашего государства было ввезено 9274 электромобиля, что более чем вдвое превышает показатель аналогичного месяца прошлого года (4146 авто). Об этом говорится в данных Таможни.
Импорт электромобилей удвоился: в августе в Украину ввезено более 9 тысяч электрокаров
Согласно данным таможенной статистики, 1997 импортированных электромобилей были новыми, еще 7277 — завезены со вторичного рынка. Это демонстрирует стабильный спрос как на более дешевые уже бывшие в употреблении автомобили, так и на новые электрокары с нулевым пробегом.
Таможенная стоимость авто
Общая таможенная стоимость электромобилей, ввезенных в Украину в августе, составила почти 8,1 млрд грн, тогда как в августе 2024 года этот показатель был на уровне 3,8 млрд грн.
При импорте этих авто в прошлом месяце государственный бюджет получил всего 31,9 млн грн (в августе 2024 года — 12,6 млн грн).
При этом объем предоставленных льгот по уплате таможенных платежей при импорте электромобилей в августе этого года составил более 1,6 млрд грн, что более чем вдвое превышает уровень прошлого года (0,78 млрд грн).
