Автомобилисты снова переходят на газ: выгодно ли сейчас устанавливать ГБО

Украинские водители снова начали переводить автомобили на газ. «Минфин» разбирался, выгодно ли сейчас устанавливать газобаллонное оборудование (ГБО) на свое авто.

По данным Института исследований авторынка, к примеру, в июле динамика установки ГБО увеличилась, по сравнению с предыдущим месяцем, на 16,8%: было переоборудовано 1 229 машин, и это только те, владельцы которых зарегистрировали переход на газ в сервисных центрах МВД. Похожая ситуация, по словам представителей специализированных мастерских, наблюдалась также в августе.

Одна из причин — снижение цен на автогаз на фоне подорожания бензина, что делает эксплуатацию авто с ГБО более выгодной.

Но глава компании Autoconsulting Олег Омельницкий уточняет: экономия на «газовых» авто сейчас уже далеко не такая значительная, как ранее. И может еще больше снизиться, если ценовые тенденции на рынке автогаза развернутся, и он снова начнет расти в цене.

При этом стоимость самого газобаллонного оборудования и его установки достаточно высокая. Плюс есть еще и дополнительные расходы и нюансы, к примеру, с кредитными авто.

«Американцы» с устаревшими двигателями и старые ВАЗы

В течение последнего года спрос на установку ГБО постоянно менялся. К примеру, в июле 2024 года на газ переоборудовали 2 113 авто, в августе — около 2 200. Затем интерес к «газовой» теме пошел на спад. В сентябре и октябре прошлого года было зафиксировано чуть больше 1 800 новых установок ГБО, в ноябре — только 1 200, в декабре — порядка 1 000, а в январе 2025 года — всего 727.

С февраля этого года динамика снова пошла в рост. Ежемесячно мастера устанавливали ГБО примерно на тысячу авто. А с мая 2025 года на газ переводили по 1 100 — 1 200 машин в месяц.

По данным руководителя Института исследований авторынка Станислава Бучацкого, рейтинг машин, на которые чаще всего устанавливают газобаллонное оборудование, выглядит так:

Toyota. Компания-производитель этих авто не спешит модернизировать двигатели, поэтому многие модели оборудованы моторами без прямого впрыска и турбонадува. Они считаются более «простыми» для установки ГБО. Jeep. Чаше всего газобаллонное оборудование устанавливают на модели этой марки из США. Как и в случае с Toyota, на Jeep также преобладают моторы без прямого впрыска. К тому же, эти авто считаются достаточно «прожорливыми», что заставляет их владельцев искать возможность сэкономить на бензине. Hyundai. Под переоборудование тоже идут авто с «устаревшими» моторами без прямого впрыска. Nissan. Чаще всего под переоборудование идет модель Nissan Rogue. Volkswagen. На первом месте по установке ГБО — Volkswagen Golf. Mitsubishi, в основном модель Outlander. Renault, чаще всего модель Megane. Ford. Skoda. ВАЗ.

Чаще всего на газ переоборудуют авто, выпущенные 7−14 лет назад, а в случае с ВАЗами, речь идет о 25-летних машинах.

Бензин дорожает, газ — дешевеет

Динамика переоборудований авто на газ совпадает с ценовыми колебаниями на рынке автогаза. К примеру, прошлой зимой ценники на него повысились (на пике — до 37 гривен за литр), в марте этого года — упали примерно на гривну за литр, в апреле — еще на 80 копеек, в мае — на 10 копеек и т. д.

В июле 2025 года, когда Институт исследований авторынка зафиксировал увеличение числа переоборудований машин на газ, этот вид топлива просел в цене на 6 копеек за литр (до 34,45 гривен). В то же время на 19 копеек подорожал бензин А-95 (до 56,07 гривен за литр). То есть увеличился разрыв в стоимости автогаза и бензина, что сделало эксплуатацию авто с ГБО более выгодной (машины с газобаллонным оборудованием позволяют ездить как на бензине, так и на газе).

По состоянию на 5 сентября, по данным консалтинговой компании «А-95», стоимость литра автогаза составила в рознице 34,43 гривны за литр, то есть он еще немного подешевел, по сравнению с летними месяцами.

Для сравнения: ценник на бензин, наоборот, вырос. Если в июле литр бензина А-95 продавали по 56,07 гривен, то сейчас — по 58,79 гривен.

На опте с 3 по 5 сентября средняя стоимость автогаза LPG упала на 83 гривны за тонну — до 52 013 гривен.

В ближайшее время эксперты ожидают подорожания газа из-за закрытия на ремонт Мажекяйского НПЗ в Литве, откуда в Украину импортируется часть объемов LPG. Но, как говорит основатель платформы Sintonec LPG Михаил Шубан, на ценниках на украинских АЗС это, скорее всего, не отразится, поскольку на рынке сейчас наблюдается профицит автогаза.

Поэтому эксперты, с которыми пообщался «Минфин», ожидают дальнейшего роста спроса и на установку ГБО на автомобили.

Сколько можно сэкономить на «газовом» авто

Насколько сейчас выгодно устанавливать ГБО и какой может быть экономия? Бучацкий говорит, что ездить на автогазе далеко не так выгодно, как еще несколько лет назад, когда стоимость этого топлива отличалась от ценников на бензин в два раза. Но экономия есть и сейчас.

Основатель группы компания «Прайм» Дмитрий Леушкин говорит, что для оценки «экономности» эксплуатации авто на газе применяют усредненный коэффициент 1,2, так как расход автогаза выше, чем бензина. Если умножить на него стоимость автогаза и сравнить с ценником на бензин, можно рассчитать примерную экономию.

Так, при цене автогаза 34,43 гривны за литр показатель составит порядка 41,31 гривны. Для сравнения: литр бензина стоит 58,79 гривен. То есть по факту владелец «газового» авто экономит 24,26 гривен на литре, или до 242,6 гривен на каждой сотне километров, что при среднем пробеге в 500 километров за месяц дает 1 213 гривен.

Но есть еще расходы на установку самого ГБО. Если устанавливать оборудование 2 поколения для 4-цилиндровых двигателей, придется заплатить примерно 8 тыс. гривен, 4 поколения — 12−26 тыс. гривен, в зависимости от марки оборудования.

ГБО премиум-класса (оно является единственным вариантом для моторов с большим количеством цилиндров) обойдется значительно дороже — 30−40 тыс. гривен.

Дополнительно придется заплатить около 3 тыс. гривен на сертификацию авто с ГБО, плюс еще порядка 900 гривен — за его перерегистрацию в сервисном центре МВД и выдачу нового техпаспорта. «Согласно действующему законодательству, эксплуатировать переоборудованное авто без его перерегистрации в сервисном центре МВД запрещено, поэтому это — обязательное условие», — говорит глава компании Autoconsulting Олег Омельницкий.

С учетом этих затрат, даже минимальные вложение в перевод автомобиля на газ составит около 12 тыс. гривен. При средней экономии в 1,2 тыс. в месяц оно окупится за 10 месяцев, после чего пойдет уже «чистая» экономия. Но эти расчеты сделаны, с учетом стабильных ценах на автогаз, чего на практике почти никогда не бывает — прайсы на АЗС меняются достаточно часто. Поэтому, если газ будет дорожать или подешевеет бензин, сроки окупаемости ГБО могут измениться.

По словам руководителя специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадия Рябцева, главным риском для автомобилистов является растущий акциз на автогаз.

Напомним: в прошлом году в Украине был утвержден график поэтапного повышения цен на автомобильное топливо, в том числе на автомобильный газ. Причем ставки на последний вырастут больше всего.

Если в первом полугодии 2024 года акциз на сжиженный газ составлял 52 евро на тысячу литров, то с сентября прошлого года — уже 148 евро, с 2025 года — 173 евро, с 2026 года — 198 евро, с 2027 — 223 евро, а с 2028 года — 250 евро.

Для сравнения: акциз на бензин, стартовав с 213,5 евро на тысячу литров в начале 2024 года, до 2028 года вырастет до 359 евро, или на 145,5 евро, тогда как ставка налога для автогаза за этот же период увеличится почти в пять раз.

Это будет сказываться и на ценах. «Как показывают расчеты, экономическая целесообразность езды на газе теряется, если его стоимость достигает 65% от стоимости бензина. И, не исключено, что по мере увеличения акцизов, эта планка будет достигнута.

С учетом такой перспективы, вложения в ГБО будут окупаться все медленнее, а в какой-то момент и вовсе потеряют всякий смысл. Кроме того, эксплуатация «газовых» авто имеет ряд недостатков. К примеру, они плохо заводятся в морозы, и хуже бензиновых реагируют на жару.

В сезон многие АЗС продают вместо автомобильных смесей автогаза техническую, которая не лучшим образом влияет на мотор и характеризуется повышенным потреблением топлива, что делает экономию очень сомнительной", — подытожил Рябцев.