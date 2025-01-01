С 1 января в Украине начинают действовать новые акцизы на топливо

С 1 января 2025 года вступают в силу новые акцизные ставки на топливо, являющиеся следующим шагом в реализации закона № 3878-I, предусматривающего постепенное повышение акцизов на топливо до 2028 года. Об этом пишет enkorr.

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Так, акциз на бензин вырастет на €29,1/1000 л (1,53 грн/л), до €271,70/1000 л, на дизельное топливо — на €38,1/1000 л (2 грн/л), до €215,70/1000 л, на сжиженный газ — на €25/1000 л (1,30 грн/л) до €173/1 000 л.

Это будет второй шаг в поднятии ставок. Первый состоялся 1 сентября. Тогда наиболее вырос акциз на LPG: на 5 грн/л. Бензин и дизель, как и сейчас, прибавили 1,5 грн/л и 2 грн/л соответственно.

Напомним, 18 июля Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект № 11256−2 о повышении акцизного налога на топливо. Согласно плану планируется пять этапов роста ставок.