Революция мгновенных переводов: бизнес получает деньги на счет за 2-3 секунды

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 сентября 2025, 18:10 Читати українською

Революция мгновенных переводов: бизнес получает деньги на счет за 2-3 секунды

В Украине заработали A2A-платежи (account-to-account) — инструмент, который может существенно изменить подход к безналичным расчетам в ритейле. Об этом во время конференции FinRetail 2025 рассказал директор Департамента платежных систем и инновационного рынка НБУ Андрей Поддерегин.

В Украине заработали A2A-платежи (account-to-account) — инструмент, который может существенно изменить подход к безналичным расчетам в ритейле.

Ключевые преимущества для бизнеса

Скорость — зачисление средств на счет торговца происходит до 10 секунд, на практике — в среднем за 2−3 секунды.

Мгновенное подтверждение сделки — и плательщик, и торговец сразу получают уведомление об успехе платежа.

Меньшие затраты — отсутствие карточных интерчейндж-комиссий и упрощенная схема работы снижают себестоимость транзакций.

Простота внедрения — нет необходимости в платежном терминале, достаточно предоставить клиенту реквизиты или QR-код.

Перспектива для ритейла

A2A-платежи уже доказали свою эффективность в Польше (сервис BLIK), Бразилии (PIX) и Индии.

Украинский ритейл получает аналогичный инструмент, который:

  • ускоряет оборот денежных средств и уменьшает потребность в кредитах на оборотные ресурсы;
  • поддерживает новые форматы торговли — от кофеен с одной точкой продаж до онлайн-магазинов;
  • создает конкуренцию карточным платежным системам, стимулируя понижение комиссий.

Законодательная и технологическая база

С 7 августа 2025 г. действуют обновленные нормы Закона о платежных услугах, делающие мгновенный платеж обязательным для всех банков и предоставителей платежных услуг. Сервис мгновенных кредитных переводов Национального банка уже доступен почти всем банкам страны, обеспечивая стабильность и безопасность сделок.

Параллельно введен новый стандарт QR-обмена реквизитами:

  • в платежных приложениях обязательно появляется сканер QR на первом экране;
  • коды маркируются символом гривны для предотвращения мошенничества;
  • поддерживается передача уникальных идентификаторов и автоматическое формирование платежных инструкций.

Открытый банкинг: еще один шаг вперед

С 1 августа 2025 г. в Украине действует открытый банкинг, позволяющий торговцам в роли PISP инициировать платежи непосредственно со счета клиента. Это упрощает пользовательский путь и дает бизнесу мгновенное подтверждение зачисления средств.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Три літри
Три літри
16 сентября 2025, 18:34
#
Але лише до 10000₴
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами