Революция мгновенных переводов: бизнес получает деньги на счет за 2-3 секунды

В Украине заработали A2A-платежи (account-to-account) — инструмент, который может существенно изменить подход к безналичным расчетам в ритейле. Об этом во время конференции FinRetail 2025 рассказал директор Департамента платежных систем и инновационного рынка НБУ Андрей Поддерегин.

Ключевые преимущества для бизнеса

Скорость — зачисление средств на счет торговца происходит до 10 секунд, на практике — в среднем за 2−3 секунды.

Мгновенное подтверждение сделки — и плательщик, и торговец сразу получают уведомление об успехе платежа.

Меньшие затраты — отсутствие карточных интерчейндж-комиссий и упрощенная схема работы снижают себестоимость транзакций.

Простота внедрения — нет необходимости в платежном терминале, достаточно предоставить клиенту реквизиты или QR-код.

Перспектива для ритейла

A2A-платежи уже доказали свою эффективность в Польше (сервис BLIK), Бразилии (PIX) и Индии.

Украинский ритейл получает аналогичный инструмент, который:

ускоряет оборот денежных средств и уменьшает потребность в кредитах на оборотные ресурсы;

поддерживает новые форматы торговли — от кофеен с одной точкой продаж до онлайн-магазинов;

создает конкуренцию карточным платежным системам, стимулируя понижение комиссий.

Законодательная и технологическая база

С 7 августа 2025 г. действуют обновленные нормы Закона о платежных услугах, делающие мгновенный платеж обязательным для всех банков и предоставителей платежных услуг. Сервис мгновенных кредитных переводов Национального банка уже доступен почти всем банкам страны, обеспечивая стабильность и безопасность сделок.

Параллельно введен новый стандарт QR-обмена реквизитами:

в платежных приложениях обязательно появляется сканер QR на первом экране;

коды маркируются символом гривны для предотвращения мошенничества;

поддерживается передача уникальных идентификаторов и автоматическое формирование платежных инструкций.

Открытый банкинг: еще один шаг вперед

С 1 августа 2025 г. в Украине действует открытый банкинг, позволяющий торговцам в роли PISP инициировать платежи непосредственно со счета клиента. Это упрощает пользовательский путь и дает бизнесу мгновенное подтверждение зачисления средств.