Реальная средняя заработная плата на 22% ниже, чем у данных Госстата — Конфедерация работодателей

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 сентября 2025, 16:15 Читати українською

Реальная средняя заработная плата на 22% ниже, чем у данных Госстата — Конфедерация работодателей

Реальная средняя заработная плата в Украине существенно ниже той, которую обнародовал Госстат. Об этом заявил президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко в эфире Первого канала «Суспільного».

Реальная средняя заработная плата в Украине существенно ниже той, которую обнародовал Госстат.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Разница в данных

«Госстат ведет статистические наблюдения предприятий, где работают 10 и более работников. То есть он не учитывает заработные платы на микропредприятиях и ФОП, где работает не менее 1,5 млн работников. А вот если посмотреть на данные Пенсионного фонда, средняя зарплата для исчисления пенсии в июле 2025 года составила 20 456 грн. Это на 6 000 грн меньше размера средней зарплаты, обнародованный Госстатом — 26 499 грн. Следовательно, разница составляет примерно 22%», — объяснил Мирошниченко.

Он отметил, что самые большие зарплаты зафиксированы в ИТ-отрасли — более 67 тыс. грн. Для сравнения, в промышленности средняя зарплата составляет около 29 тыс. грн, а в строительстве — всего 22,7 тыс. грн.

Читайте также: «Минималка» в следующем году вырастет на 647 гривен — бюджет-2026

«Это тревожная тенденция, что в таких базовых отраслях зарплаты остаются относительно низкими. При этом средняя зарплата по вакансиям в базе Государственной службы занятости — 14,5 тыс. грн. При этом самая низкая зарплата, которую предлагает эта база, составляет 8,7 тыс. грн», — отметил президент Конфедерации работодателей.

Мирошниченко отметил, что часть рынка труда находится в тени — по оценкам международных экспертов, доля теневой экономики может достигать 20%.

«Бизнес, неофициально нанимающий людей, нарушает правила честной конкуренции. Это несправедливо к тем, кто платит и ЕСВ, и военный сбор», — добавил он.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
neverice
neverice
16 сентября 2025, 16:25
#
Ну да, ну да. Мільйон ФОПів у нас звісно ж всі мінімалку отримують і ні копійкою більше. І це тільки ФОПи. Плюс величезна кількість людей, що отримують доходи неофіційно, не оформлені взагалі або ж оформлені на мінімалку.
Тож реальна середня заробітна плата у нас апріорі вища за офіційну.
+
+15
Ramo
Ramo
16 сентября 2025, 16:31
#
Потрібно рахувати не середню заробітну плату, а медіанну зарплату.Вона відрізняється від середньої зарплати тим, що не спотворюється дуже високими або дуже низькими зарплатами.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами