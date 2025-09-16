Реальная средняя заработная плата на 22% ниже, чем у данных Госстата — Конфедерация работодателей

Реальная средняя заработная плата в Украине существенно ниже той, которую обнародовал Госстат. Об этом заявил президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко в эфире Первого канала «Суспільного».

Разница в данных

«Госстат ведет статистические наблюдения предприятий, где работают 10 и более работников. То есть он не учитывает заработные платы на микропредприятиях и ФОП, где работает не менее 1,5 млн работников. А вот если посмотреть на данные Пенсионного фонда, средняя зарплата для исчисления пенсии в июле 2025 года составила 20 456 грн. Это на 6 000 грн меньше размера средней зарплаты, обнародованный Госстатом — 26 499 грн. Следовательно, разница составляет примерно 22%», — объяснил Мирошниченко.

Он отметил, что самые большие зарплаты зафиксированы в ИТ-отрасли — более 67 тыс. грн. Для сравнения, в промышленности средняя зарплата составляет около 29 тыс. грн, а в строительстве — всего 22,7 тыс. грн.

«Это тревожная тенденция, что в таких базовых отраслях зарплаты остаются относительно низкими. При этом средняя зарплата по вакансиям в базе Государственной службы занятости — 14,5 тыс. грн. При этом самая низкая зарплата, которую предлагает эта база, составляет 8,7 тыс. грн», — отметил президент Конфедерации работодателей.

Мирошниченко отметил, что часть рынка труда находится в тени — по оценкам международных экспертов, доля теневой экономики может достигать 20%.

«Бизнес, неофициально нанимающий людей, нарушает правила честной конкуренции. Это несправедливо к тем, кто платит и ЕСВ, и военный сбор», — добавил он.