НБУ предлагает не передавать Укрпочте национализированный PINbank

Нацбанк предлагает правительству рассмотреть вариант сдачи лицензии национализированного Первого инвестиционного банка ( PINbank ) вместо его передачи «Укрпочте» во избежание дальнейшего накопления рисков и «проедания» капитала. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на материалы в проекте государственного бюджета Украины на 2026 год, внесенный правительством в Верховную Раду.

В НБУ считают, что PINbank убыточен и нарушает норматив регулятивного капитала, не имеет бизнес-модели и может быть использован только как лицензия. В то же время регулятор предлагает рассмотреть вариант сдачи лицензии во избежание дальнейшего накопления рисков и «проедания» капитала".

В НБУ отмечают, что финансовое состояние «Укрпочты» является критическим. В частности, с 2022 по 2024 год получен убыток в сумме 2,5 млрд грн, а капитализация снизилась в 13 раз — с 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн, что «создает реальные риски дефолта компании со стороны кредиторов».

Согласно оценке регулятора, необходимость докапитализации компании по состоянию на конец мая 2025 составляет не менее 826 млн грн.

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский в ответ на обвинения Нацбанка заявил, что компания не нуждается в докапитализации из госбюджета и до 1 января 2026 года выполнит требования НБУ по капиталу собственными ресурсами, без докапитализации из бюджета.