Материнская компания Google впервые достигла капитализации в $3 триллиона

Материнская компания Google, Alphabet, в понедельник, 15 сентября, впервые в своей истории достигла рыночной капитализации в $3 триллиона. Акции компании выросли более чем на 4,5% до рекордных максимумов. Об этом сообщает Reuters.
Катализаторы роста
Рост акций был обусловлен двумя ключевыми позитивными новостями:
- Благоприятное решение в антимонопольном деле: недавнее решение федерального суда США позволило компании сохранить контроль над своим браузером Chrome и операционной системой Android, сняв с инвесторов опасения по поводу принудительного разделения бизнеса.
- Успехи в сфере ИИ и облачных технологий: Последний финансовый отчет компании показал скачок доходов ее облачного подразделения почти на 32%, что превысило ожидания. Это свидетельствует о том, что инвестиции в собственные чипы и ИИ-модель Gemini начинают приносить плоды.
Эксклюзивный клуб
Достигнув отметки в $3 триллиона, Alphabet присоединилась к таким гигантам, как Apple и Microsoft, которые также преодолели этот рубеж. Лидером по капитализации остается производитель чипов Nvidia, стоимость которой превышает $4 триллиона.
Источник: companiesmarketcap.com
Источник: Минфин
