українська
15 сентября 2025, 18:13 Читати українською

Лондонская биржа запустила платформу для токенизации частных фондов

Лондонская фондовая биржа (LSEG) запустила собственную блокчейн-платформу Digital Markets Infrastructure (DMI), которая позволит выпускать и проводить расчеты с токенизированными активами. Этот шаг является еще одним свидетельством того, как традиционные финансы все активнее внедряют блокчейн-технологии. На начальном этапе платформа будет сосредоточена на обслуживании частных инвестиционных фондов. Об этом пишет The Block.

Лондонская фондовая биржа (LSEG) запустила собственную блокчейн-платформу Digital Markets Infrastructure (DMI), которая позволит выпускать и проводить расчеты с токенизированными активами.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Первые сделки и планы на будущее

Платформа DMI, построенная на облачной инфраструктуре Microsoft Azure, уже провела первую операцию. Инвестиционный менеджер MembersCap использовал систему для привлечения капитала в свой токенизированный фонд MCM Fund 1, а лондонская биржа Archax выступила номинальным держателем.

Представители LSEG отмечают, что это лишь первый этап более широкой стратегии, которая в будущем может охватить и другие классы активов.

Конкуренция на рынке токенизации

Запуск платформы от LSEG происходит на фоне растущей активности на рынке токенизации реальных активов (RWA). Недавно американская биржа Nasdaq подала в SEC заявку на разрешение торговли токенизированными акциями. Такие гиганты, как BlackRock и Franklin Templeton, уже предлагают токенизированные фонды денежного рынка с активами на миллиарды долларов.

По прогнозам аналитиков Standard Chartered, к 2034 году рынок токенизированных реальных активов может достичь $30 триллионов.

Что такое токенизация частных фондов?

Частные фонды (Private Funds) — это инвестиционные фонды (венчурные, private equity, хедж-фонды), паи которых не торгуются на публичных биржах. Инвестировать в них могут преимущественно квалифицированные и состоятельные инвесторы. Главными недостатками таких инвестиций являются высокий порог входа и низкая ликвидность — продать свою долю в фонде очень сложно.

Токенизация решает эти проблемы. Она позволяет «оцифровать» долю в частном фонде, превратив ее в токен на блокчейне. Это дает несколько преимуществ:

  • Повышение ликвидности: токены можно свободно продавать и покупать на специализированных биржах 24/7, не ожидая годами.
  • Дробление: долю в фонде можно разделить на тысячи мелких токенов, что значительно снижает порог входа для более мелких инвесторов.
  • Эффективность: использование блокчейна упрощает и удешевляет процессы учета прав собственности и расчетов.

Платформа от LSEG, по сути, создает регулируемую инфраструктуру для этого нового рынка.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
