Тарифы на распределение электроэнергии выросли: Сколько стоит зарядить электромобиль в Украине

Несмотря на то, что с 1 сентября 2025 года в ряде областей были повышены тарифы на распределение электроэнергии для потребителей как 1, так и 2 класса напряжения, что теоретически могло бы повлечь повышение конечных тарифов и на ЭЗС, на практике этого не произошло — большинство операторов сохранили старые расценки. Об этом сообщает Институт исследования авторынка .

Сколько стоит зарядить электромобиль в Украине

Большинство владельцев электромобилей в украинском парке имеют аккумуляторы емкостью более 50 кВт-ч, которые можно относить к категории «дальнобойных», или по меньшей мере к таким, которые пригодны к межобластным поездкам.

Аналитики отмечают, что одна из сетей добавила гривну за быструю зарядку, зато еще один оператор снизил тарифы на 1,50 грн за подключение с переменным током (AC) и на 1,91 грн за зарядку постоянным током (DC).

Отмечается, что средняя цена киловатт-часа, полученного через АС-порт в этом месяце, составляет 15,27 грн (-0,25 грн), через DC-порт — 17,77 грн (-0,15 грн). Специалисты отмечают, что более высокие тарифы чаще на придорожных ЭЗС, особенно если они скоростные. Меньшие тарифы преимущественно на ЭЗС, размещенные на паркингах гостиниц, торговых центров, ресторанов и т. д.

По словам экспертов, самым выгодным вариантом остается домашняя розетка, особенно если есть двухзонный счетчик электроэнергии. Это медленно, в лучшем случае до 100−150 км за ночь при отдаче в 3 кВт, но и менее затратно — примерно как за порцию кофе в киоске.

«Заряжать машину на ЭЗС дороже, однако здесь платим за скорость (ориентировочно от 20 мин до 1 ч до „полного“), и возможность совершения межобластных поездок, или локальных, для тех, кто не имеет возможности пользоваться домашней розеткой, но уже успел понять, что преимущества электромобиля не только в его экономности», — говорят экперты.

