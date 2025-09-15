Тарифы на распределение электроэнергии выросли: Сколько стоит зарядить электромобиль в Украине

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 сентября 2025, 14:10 Читати українською

Тарифы на распределение электроэнергии выросли: Сколько стоит зарядить электромобиль в Украине

Несмотря на то, что с 1 сентября 2025 года в ряде областей были повышены тарифы на распределение электроэнергии для потребителей как 1, так и 2 класса напряжения, что теоретически могло бы повлечь повышение конечных тарифов и на ЭЗС, на практике этого не произошло — большинство операторов сохранили старые расценки. Об этом сообщает Институт исследования авторынка.

Несмотря на то, что с 1 сентября 2025 года в ряде областей были повышены тарифы на распределение электроэнергии для потребителей как 1, так и 2 класса напряжения, что теоретически могло бы повлечь повышение конечных тарифов и на ЭЗС, на практике этого не произошло — большинство операторов сохранили старые расценки.
Фото: depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сколько стоит зарядить электромобиль в Украине

Большинство владельцев электромобилей в украинском парке имеют аккумуляторы емкостью более 50 кВт-ч, которые можно относить к категории «дальнобойных», или по меньшей мере к таким, которые пригодны к межобластным поездкам.

Аналитики отмечают, что одна из сетей добавила гривну за быструю зарядку, зато еще один оператор снизил тарифы на 1,50 грн за подключение с переменным током (AC) и на 1,91 грн за зарядку постоянным током (DC).

Отмечается, что средняя цена киловатт-часа, полученного через АС-порт в этом месяце, составляет 15,27 грн (-0,25 грн), через DC-порт — 17,77 грн (-0,15 грн). Специалисты отмечают, что более высокие тарифы чаще на придорожных ЭЗС, особенно если они скоростные. Меньшие тарифы преимущественно на ЭЗС, размещенные на паркингах гостиниц, торговых центров, ресторанов и т. д.

По словам экспертов, самым выгодным вариантом остается домашняя розетка, особенно если есть двухзонный счетчик электроэнергии. Это медленно, в лучшем случае до 100−150 км за ночь при отдаче в 3 кВт, но и менее затратно — примерно как за порцию кофе в киоске.

«Заряжать машину на ЭЗС дороже, однако здесь платим за скорость (ориентировочно от 20 мин до 1 ч до „полного“), и возможность совершения межобластных поездок, или локальных, для тех, кто не имеет возможности пользоваться домашней розеткой, но уже успел понять, что преимущества электромобиля не только в его экономности», — говорят экперты.

Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
AP1
AP1
15 сентября 2025, 14:58
#
За словами експертів, найвигіднішим варіантом залишається домашня розетка, особливо якщо є двозонний лічильник електроенергії. Це повільно, у кращому разі до 100−150 км за ніч при віддачі у 3 кВт, але й найменш затратно — приблизно як за порцію кави у кіоску.

Дуже потужні експерти які вважають що максимальна потужність з розетки це 3 квт.
+
0
neverice
neverice
15 сентября 2025, 15:25
#
Трохи доповню. Звичайна розетка — це дійсно 3 кВт (16А). І деякі зарядки, що постачаються разом з машиною саме на таку потужність і розраховані. Тобто, це стандартний мінімум.
АЛЕ практично всі власники електромобілів ставлять силові розетки та зарядні станції (вони дешеві). Електромобілі зазвичай підтримують домашню зарядку на 7+ кВт. Чого достатньо, щоб практично за будь-яких умов за ніч повністю зарядити машину.
В іншому, доволі здрава стаття, об`єктивна.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 сентября 2025, 15:28
#
В многоквартирных домах многое зависит от материала
электропроводки (алюминий или медь) а также сечения проводов.

В частном секторе хозяин-барин — каким сечением и типом провода
подвёл электропитание к домовладению — то и получил…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 30 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами