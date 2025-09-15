Несмотря на то, что с 1 сентября 2025 года в ряде областей были повышены тарифы на распределение электроэнергии для потребителей как 1, так и 2 класса напряжения, что теоретически могло бы повлечь повышение конечных тарифов и на ЭЗС, на практике этого не произошло — большинство операторов сохранили старые расценки. Об этом сообщает Институт исследования авторынка.
Тарифы на распределение электроэнергии выросли: Сколько стоит зарядить электромобиль в Украине
Сколько стоит зарядить электромобиль в Украине
Большинство владельцев электромобилей в украинском парке имеют аккумуляторы емкостью более 50 кВт-ч, которые можно относить к категории «дальнобойных», или по меньшей мере к таким, которые пригодны к межобластным поездкам.
Аналитики отмечают, что одна из сетей добавила гривну за быструю зарядку, зато еще один оператор снизил тарифы на 1,50 грн за подключение с переменным током (AC) и на 1,91 грн за зарядку постоянным током (DC).
Отмечается, что средняя цена киловатт-часа, полученного через АС-порт в этом месяце, составляет 15,27 грн (-0,25 грн), через DC-порт — 17,77 грн (-0,15 грн). Специалисты отмечают, что более высокие тарифы чаще на придорожных ЭЗС, особенно если они скоростные. Меньшие тарифы преимущественно на ЭЗС, размещенные на паркингах гостиниц, торговых центров, ресторанов
По словам экспертов, самым выгодным вариантом остается домашняя розетка, особенно если есть двухзонный счетчик электроэнергии. Это медленно, в лучшем случае до 100−150 км за ночь при отдаче в 3 кВт, но и менее затратно — примерно как за порцию кофе в киоске.
«Заряжать машину на ЭЗС дороже, однако здесь платим за скорость (ориентировочно от 20 мин до 1 ч до „полного“), и возможность совершения межобластных поездок, или локальных, для тех, кто не имеет возможности пользоваться домашней розеткой, но уже успел понять, что преимущества электромобиля не только в его экономности», — говорят экперты.
Комментарии - 3
Дуже потужні експерти які вважають що максимальна потужність з розетки це 3 квт.
АЛЕ практично всі власники електромобілів ставлять силові розетки та зарядні станції (вони дешеві). Електромобілі зазвичай підтримують домашню зарядку на 7+ кВт. Чого достатньо, щоб практично за будь-яких умов за ніч повністю зарядити машину.
В іншому, доволі здрава стаття, об`єктивна.
электропроводки (алюминий или медь) а также сечения проводов.
В частном секторе хозяин-барин — каким сечением и типом провода
подвёл электропитание к домовладению — то и получил…