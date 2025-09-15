В МВФ хотят, чтобы Украина пересмотрела налогообложение посылок — Гетманцев

Международный валютный фонд (МВФ) на переговорах с Украиной предложил пересмотреть систему налогообложения посылок из зарубежных интернет-магазинов. В то же время, несмотря на дефицит бюджета на 2026 год в размере $10 миллиардов, глобального повышения налогов, таких как НДС, пока не планируется. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев .

Точечные изменения вместо глобального повышения

Он напомнил, что еще в начале 2025 года зарегистрировал законопроект, предусматривающий введение 20% НДС на все товары, которые покупаются на зарубежных маркетплейсах, независимо от их стоимости. При этом ввозную пошлину, как и сейчас, предлагается взимать только с товаров, дороже 150 евро.

По словам депутата, власти пока обсуждают только подобные точечные изменения, а не глобальное повышение налогов, для покрытия дефицита бюджета в $10 млрд.

«Точно на столе сейчас нет глобального повышения ставки НДС […] Мы $10 миллиардов не соберем повышением НДС. 1% НДС стоит 50 млрд гривен в год. Это же нам нужно ставку НДС повысить до 30%. Это же бессмыслица! Такого не будет», — пояснил он.

Однако Гетманцев не исключил, что в критической ситуации возможны любые варианты, но только после того, как будут исчерпаны все другие возможности.

Поиск средств продолжается

Глава комитета отметил, что переговоры с международными партнерами о финансировании дефицита будут продолжаться до финального принятия бюджета на 2026 год в ноябре.

Параллельно правительство ищет и другие источники наполнения бюджета. В частности, было предложено ввести автоматическое налогообложение доходов от цифровых платформ (таких как OLX) по льготной ставке 5%, а также вернуться к рассмотрению законопроекта об акцизе на сладкие газированные напитки.