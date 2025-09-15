Multi от Минфин
українська
15 сентября 2025, 11:12

В МВФ хотят, чтобы Украина пересмотрела налогообложение посылок — Гетманцев

Международный валютный фонд (МВФ) на переговорах с Украиной предложил пересмотреть систему налогообложения посылок из зарубежных интернет-магазинов. В то же время, несмотря на дефицит бюджета на 2026 год в размере $10 миллиардов, глобального повышения налогов, таких как НДС, пока не планируется. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Международный валютный фонд (МВФ) на переговорах с Украиной предложил пересмотреть систему налогообложения посылок из зарубежных интернет-магазинов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Точечные изменения вместо глобального повышения

Он напомнил, что еще в начале 2025 года зарегистрировал законопроект, предусматривающий введение 20% НДС на все товары, которые покупаются на зарубежных маркетплейсах, независимо от их стоимости. При этом ввозную пошлину, как и сейчас, предлагается взимать только с товаров, дороже 150 евро.

По словам депутата, власти пока обсуждают только подобные точечные изменения, а не глобальное повышение налогов, для покрытия дефицита бюджета в $10 млрд.

«Точно на столе сейчас нет глобального повышения ставки НДС […] Мы $10 миллиардов не соберем повышением НДС. 1% НДС стоит 50 млрд гривен в год. Это же нам нужно ставку НДС повысить до 30%. Это же бессмыслица! Такого не будет», — пояснил он.

Однако Гетманцев не исключил, что в критической ситуации возможны любые варианты, но только после того, как будут исчерпаны все другие возможности.

Поиск средств продолжается

Глава комитета отметил, что переговоры с международными партнерами о финансировании дефицита будут продолжаться до финального принятия бюджета на 2026 год в ноябре.

Параллельно правительство ищет и другие источники наполнения бюджета. В частности, было предложено ввести автоматическое налогообложение доходов от цифровых платформ (таких как OLX) по льготной ставке 5%, а также вернуться к рассмотрению законопроекта об акцизе на сладкие газированные напитки.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+45
3212242
3212242
15 сентября 2025, 11:25
#
Давайте вже податок на повітря.
+
+87
Moonlighter
Moonlighter
15 сентября 2025, 12:06
#
На украинском лесе каждый год разными схемами воруется около 10 миллиардов грн. Боюсь даже представить, что творится на таможне, но очевидно объемы там в десятки раз больше. А есть еще военные закупки, госзакупки и тендеры, суды, правоохранительные органы, земельные услуги/строительство.

Но МВФ и депутатов конечно волнуют посылки граждан. Когда уже до них дойдет, что не в налогах дело, а в менеджменте бюджетных средств и коррупция на высшем уровне? Эти uдионты идут просто по пути наименьшего сопротивления. Зачем бороться с воровством бюджетных средств, если проще просто поднять налоги всего лишь одним голосованием.
+
+45
lol123
lol123
15 сентября 2025, 12:19
#
Ахаха) гетманцев як ті росіяни — якщо відкрив рота, значить піде потік брехні
+
+25
Kharakternyk
Kharakternyk
15 сентября 2025, 12:24
#
100%, але на жаль, не лише гетманцев…
+
0
Три літри
Три літри
15 сентября 2025, 15:41
#
Але ж це свій українець, тож хай бреше.
+
0
zephyr
zephyr
15 сентября 2025, 13:05
#
Вспомнил анекдот, где предлагали в публичном доме- менять расположения кроватей, когда доходы упали.
+
+60
AP1
AP1
15 сентября 2025, 14:21
#
Вони ці податки на посилки вже декілька років мусолять, але як і будь-які податки це сприймається досить негативно населенням. Тепер вирішили подавати під соусом що це вимога МВФ. Більше того якщо я купив товар, наприклад в ЄС, і він йде поштою то ПДВ я вже сплатив там, нехай домовляються з ЄС щоб цей ПДВ повертався в Україну.
+
0
Три літри
Три літри
15 сентября 2025, 15:38
#
За словами депутата, влада наразі обговорює лише подібні точкові зміни, а не глобальне підвищення податків

Це і є глобальне підвищення податку на доходи фізичних осіб який тепер буде стягуватись двічі по ніякого ПДВ фізичні особи платити не можуть за визначенням.

Однак Гетманцев не виключив, що у критичній ситуації можливі будь-які варіанти

Невже скасуєте дебільний національний кешбек?
+
0
Три літри
Три літри
15 сентября 2025, 15:41
#
Міжнародний валютний фонд (МВФ) на переговорах з Україною запропонував переглянути систему оподаткування посилок із закордонних інтернет-магазинів.

Чомусь впевнений що МВФу срати на посилки з високої вежі, а от національний кешбек та інші роздачи коштів з бюджету як що єПортфель — їх без сумніву турбують.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Три літри и 11 незарегистрированных посетителей.
