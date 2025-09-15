Минюст завершил плановое обновление реестров — теперь все сервисы и услуги в Дии работают еще стабильнее и быстрее. Об этом говорится в сообщении приложения.
Минюст завершил плановое обновление реестров — все сервисы и услуги в Дии работают
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«Зарегистрировать ФОП, подать документы на єВідновлення или оформить нужную справку — все это и даже больше снова в приложении и на портале Дия», — говорится в сообщении.
Напомним
С 20:00 13 сентября по 8:00 15 сентября некоторые услуги и сервисы в Дии временно не работали.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии