Глава Укрпочты ответил Пышному о запуске работы банка

Документы на получение возможности открыть банк Укрпочта еще не подавала, потому что уже имела негативный опыт таких попыток при попытках купить Альпари Банк , который затем был ликвидирован. Об этом в фейсбуке написал глава Укрпочты Игорь Смилянский в ответ на статью в РБК об «Укрпочте.Банк», где глава НБУ подчеркнул, что компания много говорит, но вместе с акционером ничего не делает в этом направлении.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По пунктам:

— Подавала ли Укрпочта документы на получение возможности открыть банк?

Нет, не подавала.

— Почему?

«Потому что все это время наш акционер — Министерство развития общин и территорий (Минразвития), и лично вице-премьер, Министерство экономики — понимая, насколько болезненна проблема доступа к финансовым услугам в сельских и прифронтовых регионах, пытались найти общий язык с регулятором относительно того, как лучше решить этот вопрос. Конечно, мы не делали ничего, что могло вызвать вопросы партнеров. Однако, как мы видим, НБУ трактует шаги по поиску компромисса как не действие.

— На встречах, на которых, опять же, от Министерства экономики и Минразвития, учитывая важность вопроса, присутствовали министры, а от НБУ — заместители, было согласовано, что Укрпочта представляет совместный с акционером план действий, далее он соглашается с НБУ, и только после этого подается пакет документов в соответствии с утвержденным планом.

Читайте также: Пышный: Укрпочта до сих пор только говорит о банке, НБУ ждет документы

— Подала ли Укрпочта совместно с акционером проект?

Подала. Состоялась ли финальная встреча? Не состоялась. К тому же она уже трижды переносилась НБУ.

— Имеет ли смысл подавать документы на банк, не имея согласованного плана?

Нет. Почему? Потому что регулятор имеет настолько широкие полномочия, что может завернуть любые документы по любой причине.

«Откуда мы это знаем? Потому что Укрпочта до этого два года подавала документы на приобретение банка «Альпари», когда у регулятора не было вопросов ни к капиталу, ни к корпоративному управлению, ни к другим факторам. Но в результате НБУ решил, что лучше ликвидировать банк, чем отдать его на развитие Укрпочты.

Ну, а как насчет людей, не имеющих доступа к финансовым услугам? Ну кто-то продолжает верить, что Apple Pay работает в 100% сел Украины.

Никакие документы на СОЗДАНИЕ банка Укрпочте подавать не нужно. И тем более тратить государственные ресурсы на это. Все, что нужно НБУ, — согласовать ПЕРЕДАЧУ уже существующего ПИН Банка Укрпочте, чтобы деньги, которые конфисковали у российских олигархов, начали работать на государство, а не отправлять очередной банк на ликвидацию", — заявил глава Укрпочты.

Капитал Укрпочты

Укрпочта намерена до 1 января 2026 выполнить требования Национального банка Украины (НБУ) относительно капитала собственными ресурсами, без докапитализации из бюджета.

«Приведет ли Укрпочта свой капитал в соответствие с новыми требованиями до 1 января 2026 года, как это требует постановление НБУ? Приведет. Нуждается ли Укрпочта для этого докапитализации со стороны государства? Нет, не нуждается. Это будет сделано собственными ресурсами», — написал он.

По его словам, на 1 июня 2025 года капитал «Укрпочты» составил более 4 млрд грн.

В то же время, с этой же даты НБУ изменил порядок расчета капитала, что, по мнению гендиректора, «касается всех, но на практике — прежде всего Укрпочты». В результате после пересмотра подходов к оценке капитала показатель для компании получился отрицательным — минус 600 млн грн.

Предыстория

Национальный банк Украины ожидает от Укрпочты полного пакета документов для рассмотрения вопроса о создании собственного банка. В настоящее время государственное предприятие ограничивается только разговорами на эту тему, тогда как регулятор нуждается в конкретных действиях.

Пышный подтвердил, что НБУ уже обращался к правительству с письмом по поводу планов Укрпочты и возможных фискальных рисков, в частности риска необходимости докапитализации предприятия.

Глава Нацбанка подчеркнул, что для получения разрешения, Укрпочта как владелец будущего банка должна отвечать четким требованиям: