США ввели новые санкции против компаний, помогавших рф обходить ограничения

США приняли новые экспортные ограничения против компаний, которые способствовали обходу санкций и помогали россии поддерживать ее военную машину. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Кто попал под санкции

В список попали 23 китайских компании, 3 турецкие, 2 компании из Объединенных Арабских Эмиратов, а также по одной из Индии, Ирана, Сингапура и Тайваня. Кроме того, под санкции попал и ряд российских фирм.

«Это — еще один важный шаг в разрушении возможностей кремля поддерживать свою военную машину. Спасибо союзникам. Санкции должны только усиливаться», — резюмировал Ермак.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение по отношению к Владимиру Путину «быстро исчерпывается», и пригрозил Москве новыми экономическими санкциями на фоне срыва попыток организовать мирные переговоры с Украиной. В то же время он подчеркнул, что считает войну преимущественно европейской проблемой.