Укрпочта запустила новое приложение

После многочисленных анонсов и переносов новое приложение Укрпочты уже доступно для загрузки (iOS | Android). Впрочем, официального анонса от компании пока не было, пишет издание Кошт.

Что известно о приложении

При регистрации в новом приложении дается три промокода на бесплатную доставку.

Новое приложение позволяет отслеживать статус посылок в реальном времени и создавать отправки для дальнейшего быстрого оформления в отделении. Создавать новые отправления можно как по Украине, так и за границу, и опция доступна для посылок и писем.

Приложение требует создания собственного профиля, в котором можно добавить адрес доставки и ближайшее отделение. Для быстрой авторизации в отделениях приложение отображает QR-код карты клиента и привязку аккаунта по телефону.

Вместе с разделом для поиска ближайших отделений на карте фактически это весь функционал нового приложения.

Напомним

Ранее генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский анонсировал планы запуска приложения на ноябрь 2024 года.

Смелянский также рассказал, что мобильное приложение, которое Укрпочта использует для информирования клиентов сейчас, уже устарело, и назрела необходимость его усовершенствовать. По его словам, в частности, его трек требует ввода данных вручную.