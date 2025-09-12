«Vodafone Украина» повысила цену выкупа евробондов до 92% от номинала

Второй по величине мобильный оператор Украины, «Vodafone Украина», во второй раз повысил цену в рамках четвертого тендера по выкупу собственных еврооблигаций, доведя ее до 92% от номинала. Процесс выкупа бумаг связан с выплатой компанией дивидендов своему акционеру. Об этом говорится в сообщении компании на Ирландской фондовой бирже, передает «Интерфакс-Украина».

Детали четвертого тендера

Изначально в рамках этого тендера цена выкупа была установлена на уровне 85% от номинала, а в конце августа повышена до 90%. Теперь компания предлагает еще более выгодные условия — 92%.

Максимальный объем выкупа остается на уровне $5,12 млн. Компания также продлила срок приема заявок до 18 сентября, а расчеты по ним планируются на 25 сентября.

Почему компания выкупает облигации

Выкуп еврооблигаций является обязательным условием, прописанным в проспекте эмиссии ценных бумаг. Согласно ему, каждый раз, когда компания выплачивает дивиденды своему акционеру за пределы Украины, она обязана предложить владельцам облигаций продать их на аналогичную сумму.

В апреле 2025 года «Vodafone Украина» объявила о выплате дивидендов за 2024 год. Из-за ограничений НБУ они выплачиваются ежемесячными траншами, эквивалентными примерно €1 млн, что и запускает серию тендеров по выкупу.

Результаты предыдущих выкупов

В течение нескольких месяцев компания провела уже три предложения по выкупу. Цена при этом колебалась: дебютный выкуп состоялся по цене 99% от номинала, второй — 90%, а третий — 85%. Третий тендер вызвал значительный ажиотаж: на предложение выкупить бумаги на $4,67 млн поступили заявки на $53,4 млн, из которых было удовлетворено на $5,2 млн.

После проведенных выкупов в обращении остаются еврооблигации компании на сумму $292,5 млн из общего выпуска в $300 млн.