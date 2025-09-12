«Vodafone Украина» повысила цену выкупа евробондов до 92% от номинала

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 сентября 2025, 19:33 Читати українською

«Vodafone Украина» повысила цену выкупа евробондов до 92% от номинала

Второй по величине мобильный оператор Украины, «Vodafone Украина», во второй раз повысил цену в рамках четвертого тендера по выкупу собственных еврооблигаций, доведя ее до 92% от номинала. Процесс выкупа бумаг связан с выплатой компанией дивидендов своему акционеру. Об этом говорится в сообщении компании на Ирландской фондовой бирже, передает «Интерфакс-Украина».

Второй по величине мобильный оператор Украины, «Vodafone Украина», во второй раз повысил цену в рамках четвертого тендера по выкупу собственных еврооблигаций, доведя ее до 92% от номинала.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Детали четвертого тендера

Изначально в рамках этого тендера цена выкупа была установлена на уровне 85% от номинала, а в конце августа повышена до 90%. Теперь компания предлагает еще более выгодные условия — 92%.

Максимальный объем выкупа остается на уровне $5,12 млн. Компания также продлила срок приема заявок до 18 сентября, а расчеты по ним планируются на 25 сентября.

Почему компания выкупает облигации

Выкуп еврооблигаций является обязательным условием, прописанным в проспекте эмиссии ценных бумаг. Согласно ему, каждый раз, когда компания выплачивает дивиденды своему акционеру за пределы Украины, она обязана предложить владельцам облигаций продать их на аналогичную сумму.

В апреле 2025 года «Vodafone Украина» объявила о выплате дивидендов за 2024 год. Из-за ограничений НБУ они выплачиваются ежемесячными траншами, эквивалентными примерно €1 млн, что и запускает серию тендеров по выкупу.

Результаты предыдущих выкупов

В течение нескольких месяцев компания провела уже три предложения по выкупу. Цена при этом колебалась: дебютный выкуп состоялся по цене 99% от номинала, второй — 90%, а третий — 85%. Третий тендер вызвал значительный ажиотаж: на предложение выкупить бумаги на $4,67 млн поступили заявки на $53,4 млн, из которых было удовлетворено на $5,2 млн.

После проведенных выкупов в обращении остаются еврооблигации компании на сумму $292,5 млн из общего выпуска в $300 млн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Три літри
Три літри
12 сентября 2025, 20:32
#
В Харкові Водафон регулярно відключає абонентів позбавляючи їх як доступу в інтернет так і можливості зробити чи прийняти дзвінок. Спроби з’ясувати чому це відбуваєтся вперлися в глуху стіну: спочатку оператори вмикали «дурника» і в кращому випадку далави непотрібні поради про перемикання режиму «в літаку», в гіршому завершуючи розмову просто через хвилину після того як вони задали витання і я не встиг написати детальну відповідь.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами