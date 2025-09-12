Ни один российский банк не смог восстановить доступ к SWIFT — разведка

С февраля 2022 года ни одна из 93 российских финансовых организаций, отключенных от международной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, не смогла восстановить к ней доступ. В результате объемы финансового трафика из россии упали в десятки раз, а ее финансовая система становится все более изолированной. Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины.