С февраля 2022 года ни одна из 93 российских финансовых организаций, отключенных от международной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, не смогла восстановить к ней доступ. В результате объемы финансового трафика из россии упали в десятки раз, а ее финансовая система становится все более изолированной. Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины.
Ни один российский банк не смог восстановить доступ к SWIFT — разведка
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости
Отключение от SWIFT, которое часто называют «финансовым ядерным оружием», нанесло сокрушительный удар по возможности российских банков проводить международные расчеты. Статистика падения объема сообщений, отправленных российскими пользователями через систему, является показательной:
- 2022 год: падение на 55,5% до 70 млн сообщений.
- 2023 год: падение еще на 65,7% до 24 млн.
- 2024 год: падение на 25,3% до 18 млн.
- Первое полугодие 2025 года: падение еще на 6,6% до 8 млн сообщений.
Несмотря на заявления Кремля о «стабильности» и наличии внутренних аналогов, российский бизнес вынужден использовать обходные пути для международных расчетов, в частности криптовалюты, наличные деньги, взаимозачеты (неттинг) и счета в иностранных банках в «дружественных» странах.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии