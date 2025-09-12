Неравенство в Европе: в Швеции и Германии самый большой разрыв в богатстве, в Словакии — самый маленький

Самые богатые 10% домохозяйств в еврозоне владеют 57,4% всего чистого богатства, тогда как самые бедные 50% — лишь около 5%. Новые данные Европейского центрального банка (ЕЦБ) и отчет UBS Global Wealth Report раскрывают значительные различия в уровне имущественного неравенства между странами Европы. Об этом сообщает Euronews.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Швеция — лидер по неравенству

Согласно отчету UBS, который использует коэффициент Джини для измерения неравенства (где 0 — полное равенство, а 1 — полное неравенство), наиболее неравномерное распределение богатства в 2024 году было зафиксировано в Швеции (0,75). В лидеры по неравенству также вошли Турция (0,73), Кипр (0,72) и Латвия (0,7).

Наиболее равномерно богатство распределено в Словакии (0,38), за которой следуют Бельгия (0,47) и Мальта (0,48).

Среди пяти крупнейших экономик Европы самый высокий уровень неравенства в Германии (0,68), а самый низкий — в Испании (0,56).

Парадокс Швеции: социальное равенство и неравенство доходов

Хотя Швецию часто приводят в качестве примера социального равенства, по уровню имущественного неравенства она является одним из лидеров в Европе. Как объясняет доктор Лиза Пеллинг из стокгольмского аналитического центра Arena Idé, это связано с тем, что в течение последних десятилетий в стране был отменен ряд налогов на богатство, в частности, на наследство, дарение и имущество. Это, в сочетании с низкими корпоративными налогами, создает условия, при которых «богатые люди могут становиться еще богаче».

Доля самых богатых: Латвия и Австрия в топе

Данные ЕЦБ за первый квартал 2025 года подтверждают эту картину.

Самые богатые 5% населения владеют более половиной всего богатства в Латвии (54%), Австрии (53,1%) и Литве (51,7%).

Самые богатые 10% владеют более 60% богатства в Латвии и Австрии (по 64%), а также в Германии (60,5%) и Италии (60,3%).

Самые низкие показатели концентрации богатства на вершине демонстрируют Мальта, Словакия и Кипр.