ЕС продлил персональные санкции против россии, готовится 19-й пакет

Страны Европейского Союза согласовали продление санкций, введенных в ответ на полномасштабную войну россии против Украины. Об этом сообщила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в соцсети X.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Мы только продлили наши санкции против россии», — написала Каллас.

Она также добавила, что Евросоюз активно работает над 19-м пакетом санкций, который будет включать дополнительные ограничения на экспорт российской нефти в отношении «теневого флота» и финансовой системы россии.

Хотя Каллас не уточнила тип санкций, предположительно речь идет о персональных санкциях, срок действия которых истекает 15 сентября. Предварительное решение об их продлении было принято в марте 2025 года.

Венгрия и Словакия не смогли исключить россиян из списка

Несмотря на попытки Венгрии и Словакии добиться исключения шести россиян из списка ЕС, эти лица остались под санкциями. Об этом сообщили дипломаты ЕС корреспонденту «Европейской правды».

Компромиссом стало продление санкций на стандартные шесть месяцев вместо года, на чем сначала настаивали некоторые страны. В то же время произошли «чисто технические исключения» некоторых других лиц из списка, причины которых пока не уточняются.

Позже стало известно, что одно из таких исключений касается Павла Иезубова, на основании решения Общего суда ЕС от 25 июня 2025 года в его пользу.