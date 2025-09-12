Rheinmetall построит в Украине новый завод по производству снарядов — Шмыгаль

Во время международной выставки вооружений DSEI в Лондоне министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с руководителем немецкого оборонного концерна Rheinmetall AG Армином Паппергером. По итогам переговоров стало известно, что компания построит новый завод по производству боеприпасов. Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Украина уже выделила землю в безопасном регионе для строительства нового предприятия, которое будет производить снаряды для нужд сил обороны.

Развитие сотрудничества

Стороны также обсудили усиление сотрудничества в других ключевых областях:

Бронетехника: Обсудили развитие и ремонт бронетехники в Украине, а также возможность поставки новых образцов от Rheinmetall для Вооруженных Сил Украины.

ПВО: Договорились о совместном развитии и совершенствовании решений в сфере противовоздушной обороны, которые помогут Украине более эффективно бороться с вражескими дронами.

Шмыгаль выразил благодарность Rheinmetall за поддержку и развитие масштабных совместных проектов, которые важны для укрепления обороноспособности Украины.

Напомним

«Минфин» писал, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил от правительства Украины заказ на строительство завода боеприпасов, который анонсировали в феврале 2024 года.