«Ограбление Киева»: Кличко об изъятии 8 миллиардов из бюджета столицы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон о государственном бюджете на 2025 год, которые, в частности, предполагают изъятие 8 млрд грн из бюджета Киева. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
Мэр столицы Виталий Кличко подверг критике это решение, назвав его «ограблением».
«Произошло фактически ограбление Киева! Иначе это не назовешь. Потому что законопроект, предусматривающий изъятие 8 миллиардов гривен из бюджета Киева, который принял парламент и подписал президент, противоречит принципам самостоятельности и сбалансированности бюджетной системы, Конституции Украины и закона «О столице». И нарушает права местного самоуправления», — написал Кличко в своем Telegram-канале.
По его словам, эти средства были назначены на:
- помощь армии;
- реабилитацию военных;
- финансирование медицины и образования в городе;
- поддержку самой низкой цены в стране на проезд в коммунальном транспорте.
Кличко также отметил, что лично обращался к президенту с просьбой не подписывать документ, но его обращение не было учтено.
