11 сентября 2025, 19:42

«Ограбление Киева»: Кличко об изъятии 8 миллиардов из бюджета столицы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон о государственном бюджете на 2025 год, которые, в частности, предполагают изъятие 8 млрд грн из бюджета Киева. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон о государственном бюджете на 2025 год, которые, в частности, предполагают изъятие 8 млрд грн из бюджета Киева.
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мэр столицы Виталий Кличко подверг критике это решение, назвав его «ограблением».

«Произошло фактически ограбление Киева! Иначе это не назовешь. Потому что законопроект, предусматривающий изъятие 8 миллиардов гривен из бюджета Киева, который принял парламент и подписал президент, противоречит принципам самостоятельности и сбалансированности бюджетной системы, Конституции Украины и закона «О столице». И нарушает права местного самоуправления», — написал Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, эти средства были назначены на:

  • помощь армии;
  • реабилитацию военных;
  • финансирование медицины и образования в городе;
  • поддержку самой низкой цены в стране на проезд в коммунальном транспорте.

Кличко также отметил, что лично обращался к президенту с просьбой не подписывать документ, но его обращение не было учтено.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 2

+
+15
Lololoq
Lololoq
11 сентября 2025, 19:48
#
Помощь армии через городской бюджет? Может ещё через сельские бюджеты помогать армии? Зачем вообще им выделять деньги на армию? Самые дешевые цены на проезд в транспорте в стране? Интересно. Похоже, что эти деньги хотели просто распилить — но, пришлось вернуть.
+
0
BatonUA
BatonUA
11 сентября 2025, 19:59
#
Там теж розпилять, але на армію щось перепаде.
Тому нехай поживе Кличко без нової бруківки і добудови нерухомості приватним інвесторам КМБ за кошти киян
