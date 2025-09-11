Разрешение на выезд 22-летним не будет иметь драматических последствий для экономики — НБУ

Национальный банк не ожидает негативных последствий для экономики и рынка труда от решения правительства позволить мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за границу. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике, 11 сентября.

По словам Пышного, после внутренних обсуждений в НБУ специалисты не прогнозируют «какой-то драмы» из-за этого решения. В то же время регулятор будет внимательно отслеживать дальнейшее развитие событий и связанные с этим риски.

Первый замглавы НБУ Сергей Николайчук добавил, что текущие данные соответствуют прогнозам Нацбанка.

В 2025 году ожидается, что миграционный отток составит около 200 тысяч человек, тогда как в прошлом году за границу выехало около 500 тысяч украинцев. В настоящее время Украину уже покинуло более 100 тысяч человек, что вписывается в прогнозируемые показатели.

Николайчук заверил, что НБУ будет отслеживать последствия принятого в конце августа решения.

Напомним

«Минфин» писал, что 26 августа 2025 года Кабинет Министров обновил правила выезда за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Теперь им разрешено уезжать из Украины.