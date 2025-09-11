Multi от Минфин
11 сентября 2025, 16:12 Читати українською

Разрешение на выезд 22-летним не будет иметь драматических последствий для экономики — НБУ

Национальный банк не ожидает негативных последствий для экономики и рынка труда от решения правительства позволить мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за границу. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике, 11 сентября.

Национальный банк не ожидает негативных последствий для экономики и рынка труда от решения правительства позволить мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за границу.
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По словам Пышного, после внутренних обсуждений в НБУ специалисты не прогнозируют «какой-то драмы» из-за этого решения. В то же время регулятор будет внимательно отслеживать дальнейшее развитие событий и связанные с этим риски.

Первый замглавы НБУ Сергей Николайчук добавил, что текущие данные соответствуют прогнозам Нацбанка.

В 2025 году ожидается, что миграционный отток составит около 200 тысяч человек, тогда как в прошлом году за границу выехало около 500 тысяч украинцев. В настоящее время Украину уже покинуло более 100 тысяч человек, что вписывается в прогнозируемые показатели.

Николайчук заверил, что НБУ будет отслеживать последствия принятого в конце августа решения.

Напомним

«Минфин» писал, что 26 августа 2025 года Кабинет Министров обновил правила выезда за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Теперь им разрешено уезжать из Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+45
3212242
3212242
11 сентября 2025, 16:24
#
«що вписується в прогнозовані показники»

А, ну раз вписується в прогнозоване — то все ок. Можна одразу мільйон в прогноз закласти, головне, що все по плану.
+
+15
Я. ..
Я. ..
11 сентября 2025, 16:52
#
Звісно! Кадровий голод, зменшення кількості платників податків і внутрішнього споживача, вічно воплять «не вистачає людей на фронті», але економіка «зростає», інфляція «уповільнюється», ввп «зростає», взагалі скоро будемо Нью-Васюки)))
+
+15
Я. ..
Я. ..
11 сентября 2025, 16:50
#
В країні кадровий голод, навіть з високими зп дуже довго шукають людей на посаду, брак платників податків, сам найвеличніший казав вже, що після війни молодь має відбудовувати те що влада просрала, збільшується кількість пенсіонерів котрі при солідарній системі не мають вже з кого ту пенсію отримувати, замміністра соц політики прямо каже молоді що розраховувати на пенсії не треба, бо очевидно що не буде кому вам ту пенсію платити, люди їдуть і хочуть відхреститися від цього бедлама, а ще постійна пісня «не вистачає людей на фронті»

В той же час нбу:-Дозвіл на виїзд 22-річним не матиме драматичних наслідків для економіки.

Ясно, все «логічно», питань не виникає :)
