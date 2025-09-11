Инфляция в Украине замедляется быстрее прогноза Нацбанка

Темпы роста потребительских цен в стране замедляются третий месяц подряд. В августе годовая инфляция снизилась до 13,2%, что является несколько лучшим показателем, чем прогнозировал НБУ . Об этом говорится в пресс-релизе НБУ.

Замедление инфляции обусловлено несколькими ключевыми факторами:

Благодаря поступлению нового урожая существенно замедлился рост цен на сырые продукты, что в свою очередь сдержало цены на обработанные пищевые продукты.

Меры НБУ и улучшение ситуации на рынке труда способствовали снижению базовой инфляции (до 11,4% годовых), включающей услуги и непродовольственные товары.

Также растет предложение рабочей силы, а разрыв между ожиданиями искателей и реальными зарплатами сокращается.

Улучшение ожиданий

Отмечается, что инфляционные ожидания населения и финансовых аналитиков улучшились, хотя остаются на двузнаковом уровне. Это свидетельствует, что тема инфляции до сих пор актуальна для украинцев.

НБУ ожидает, что инфляция продолжит снижаться. Этому будет способствовать дальнейшее влияние нового урожая, а также меры регулятора для поддержания привлекательности гривневых активов и стабильности валютного рынка.