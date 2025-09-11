Multi от Минфин
11 сентября 2025, 14:35 Читати українською

Инфляция в Украине замедляется быстрее прогноза Нацбанка

Темпы роста потребительских цен в стране замедляются третий месяц подряд. В августе годовая инфляция снизилась до 13,2%, что является несколько лучшим показателем, чем прогнозировал НБУ. Об этом говорится в пресс-релизе НБУ.

Темпы роста потребительских цен в стране замедляются третий месяц подряд.
Фото: AI

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Замедление инфляции обусловлено несколькими ключевыми факторами:

  • Благодаря поступлению нового урожая существенно замедлился рост цен на сырые продукты, что в свою очередь сдержало цены на обработанные пищевые продукты.
  • Меры НБУ и улучшение ситуации на рынке труда способствовали снижению базовой инфляции (до 11,4% годовых), включающей услуги и непродовольственные товары.
  • Также растет предложение рабочей силы, а разрыв между ожиданиями искателей и реальными зарплатами сокращается.

Улучшение ожиданий

Отмечается, что инфляционные ожидания населения и финансовых аналитиков улучшились, хотя остаются на двузнаковом уровне. Это свидетельствует, что тема инфляции до сих пор актуальна для украинцев.

Читайте также: В августе инфляция в Украине продолжила замедление

НБУ ожидает, что инфляция продолжит снижаться. Этому будет способствовать дальнейшее влияние нового урожая, а также меры регулятора для поддержания привлекательности гривневых активов и стабильности валютного рынка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
Папа Римський
Папа Римський
11 сентября 2025, 15:16
#
10 вересня 2025, 14:02
Інфляція в Україні знижується повільно: поточний рівень далекий від прогнозів НБУ
+
0
MAXAOH
MAXAOH
11 сентября 2025, 15:20
#
Не ной
+
0
Папа Римський
Папа Римський
11 сентября 2025, 16:33
#
За серпень 2025 року темпи інфляції в Україні дещо знизились, проте поточний рівень все ще далекий від прогнозів Національного банку. Колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
