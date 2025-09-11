$400 миллионов для Украины: Палата представителей США приняла оборонный бюджет

В среду, 10 сентября, Палата представителей США приняла законопроект об оборонной политике на сумму $892,6 млрд. Для Украины предполагается $400 млн. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что 231 конгрессмен поддержал законопроект по финансированию и оборонной политике, 196 — проголосовали против.

Законопроект предусматривает выделение $400 миллионов для Инициативы Пентагона по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI). Это решение было принято, несмотря на сопротивление некоторых республиканцев по военной помощи Украине.

В частности, Палата представителей решительно отклонила предложение представительницы Марджори Тейлор Грин о сокращении финансирования для страны, причем против выступили как республиканцы, так и демократы.

Кроме того, законодатели добавили важное требование: Пентагон должен будет отчитываться перед Конгрессом, если администрация будет планировать отменить или приостановить военную помощь Украине, одобренную Конгрессом.

Это попытка восстановить надзорные полномочия после того, как Министерство обороны США летом приостановило поставки помощи Украине, не сообщив об этом законодателям.

На прошлой неделе Сенат начал рассмотрение собственной версии законопроекта о политике Пентагона, в которой отсутствуют консервативные поправки, добавленные Палатой представителей. Ожидается, что в ближайшие дни Сенат завершит рассмотрение. После этого обе палаты должны согласовать общий вариант документа, требующего окончательного одобрения.