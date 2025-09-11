Глава НБУ анонсировал интенсивные консультации с МВФ по новой программе кредитования

Украинские власти и Международный валютный фонд (МВФ) начнут технические консультации по параметрам новой программы сотрудничества. Она должна заменить действующую четырехлетнюю программу по Механизму расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF). Об этом сообщил глава правления Национального банка Украины Андрей Пышный в Facebook по итогам визита миссии МВФ в Киев.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В ходе визита обсуждались финансовые потребности Украины на следующие годы, а также перспективы создания новой программы для дальнейшей поддержки страны.

Пышный напомнил, что премьер-министр Юлия Свириденко передала руководителю миссии Гевину Грею письмо с запросом о новой программе сотрудничества с МВФ. Это обусловлено продолжением войны и изменением предположений об условиях функционирования экономики в ближайшие годы.

«В ближайшие недели состоятся интенсивные консультации на техническом уровне между командами Украины и МВФ, чтобы максимально детализировать видение дизайна и параметров новой программы», — отметил глава НБУ.

Напомним

Ранее Пышный заявил, что действующая программа МВФ устарела и Украина готовит новое соглашение с фондом.