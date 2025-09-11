Мониторинг «Минфина»: продукты дорожают, несмотря на официальную дефляцию

В Украине продолжает «притормаживать» официальная инфляция. По данным Госстата, в августе потребительские цены не только не выросли, но и снизились на 0,2%, а продукты питания, подешевели еще более существенно — на 0,9%. «Минфин» разбирался, соответствует ли эта тенденция нашим собственным наблюдениям в магазинах.

Потребительская инфляция составила 13,2% в годовом измерении, против 14,1% по итогам июля, 14,3% — в июне, и 15,9% — в мае.

Августовский «откат» по ценам на еду в целом был прогнозируемым. Еще в начале июня эксперты анонсировали «дешевое лето», но из-за погодных факторов «сезон скидок» немного сдвинулся. В июне продукты питания еще дорожали, но уже в июле подешевели на 1,3%. В августе дефляционные тенденции продолжились.

Главным фактором стало снижение цен на овощи и и фрукты — на 12,7% и 10,2% соответственно. «Распродажа» объясняется массовым поступлением на рынок продукции нового урожая.

Не исключено, что фактор нового урожая будет сдерживать рост ценников и в сентябре. Как сказал «Минфину» глава концерна «Ярослав» (в него входит Киевская макаронная фабрика) Александр Барсук, они рассчитывают на снижение стоимости зерна и, соответственно, муки. «Это позволит не повышать цены на макароны», — говорит Барсук.

В то же время в недавнем инфляционном отчете Нацбанк прогнозирует, что из-за недостаточного урожая по некоторым культурам до конца года инфляция сырых продуктов все еще будет оставаться двухзначной.

К примеру, по сахару, который в августе подешевел на 1%, в ассоциации «Укрсахар» прогнозируют рост цен с осени, отмечая, что новый сезон переработки свеклы начали меньше заводов, чем в прошлом году, а объемы производства, скорее всего, сократятся примерно на 300 тысяч тонн (до 1,5 млн тонн). Впрочем, с учетом того, что внутреннее потребление сахара составляет всего 900 тысяч тонн, понятно, что ценники в отечественной рознице будут зависеть, скорее, от экспортных успехов наших сахарозаводчиков.

Витаминная распродажа и интрига по сахару. Как и почему меняются ценники на еду

«Минфин» уже писал, что основной «удар» по инфляции с начала этого года наносили стремительно дорожающие продукты питания. Даже при том, что в июле ценники на еду упали на 1,3%, а в августе — на 0,9%, в годовом измерении (с августа 2024 по август 2025 года) они все равно выросли на 20,4%.

Еще в июне, несмотря на то, что уже на тот момент в рознице начали появляться свежие овощи и ягоды нового урожая, ценники выросли на 0,8%.

В июле цены на овощи буквально обвалились (минус 23,9%), что и обеспечило дефляцию по всей категории продуктов питания.

В августе ценники на овощи продолжили падать, правда, не так существенно, как в июле, — за месяц они снизились на 12,7%.

По данным профильной платформы EastFruit, если, по состоянию на 15 августа максимальный ценник на морковь на оптовых площадках составлял 11 гривен, то 22 августа — 10 гривен, помидоры подешевели с 22−50 гривен до 15−38 гривен за килограмм, баклажаны — с 20−30 до 18−30 гривен, кабачки — с 15−28 до 10−25 гривен, а минимальные цены на перец «Белозерка» упали с 20 до 5 гривен за килограмм.

В то же время уже зафиксированы случаи роста цен на овощи. К примеру, свекла продавалась на опте по 9−12 гривен за кило, а уже через неделю, на 22 августа, подорожала до 10−12 гривен. Верхняя планка цен на сладкий перец выросла с 45 до 60 гривен (при этом нижняя не менялась — 25 гривен за килограмм), цветная капуста подорожала с 15−50 до 25−65 гривен за килограмм. Впрочем, такие ценовые колебания пока ситуативные, и поясняются, скажем, сокращением предложения по той или иной овощной категории из-за погодных факторов (фермеры не успевают собрать достаточные объемы из-за дождей).

В августе начали дешеветь и фрукты, которые в июле подорожали на 1,7%. Это объясняется прежде всего началом массового поступления в розницу отечественных яблок нового урожая (яблоки в течение года подорожали больше всего из-за неурожая в минувшем сезоне).

По данным EastFruit, цены на ранние яблоки держались на уровне 20−45 гривен, тогда как прошлогодний урожай продают по 35−100 гривен. Груши всего за неделю подешевели с 30−150 до 20−50 гривен, виноград — с 80−140 до 50−150 гривен и т. д.

В прошлом месяце на 1% подешевел также сахар. При этом темпы его удешевления замедлились (в июле было минус 2,8%). В прошлом месяце ценники падали на фоне неопределенности с экспортом в ЕС (с июня для украинской агропродукции отменили «безвиз» и вернули квоты). Но в «Укрцукре» уже спрогнозировали сокращение производства в новом сезоне. «В течение последних пяти лет площади под сахарной свеклой в Украине были стабильными, на уровне 220 тысяч гектар. В этом году наблюдается существенное сокращение — до 198 тысяч гектар, что на 22% меньше, чем в минувшем сезоне. С 1 сентября запустилось 27 заводов, на два меньше, чем в прошлом году. Прогнозируется производство сахара примерно 1,5 млн тонн. Это на 300 тысяч тонн меньше, по сравнению с прошлым сезоном», — говорят в профильной ассоциации.

На этом фоне многие оптовики, у которых есть запасы сахара, приостановили его «распродажу» в ожидании более высоких ценников.

Многие продукты в августе продолжили дорожать. Скажем, по данным Госстата, цены на хлеб выросли на 0,7%, на макароны — на 0,3%, на мясо и мясопродукты — на 2%, на рыбу — на 1,4%.

Молоко за месяц подорожало на 1%, сыр и творог — на 0,6%, яйца — на 2,3% и т. д.

При этом, как сообщили «Минфину» во Всеукраинской ассоциации пекарей, рост цен на хлеб должен был быть более существенным из-за увеличения себестоимости (ее гонят вверх подорожание сырья и логистики и других составляющих), но предприятиям не удалось договориться по новым ценникам с розницей.

Что касается мяса, то оно продолжает дорожать, в том числе на фоне экспорта (который до недавних пор был очень условным). К примеру, в августе Украина отгрузила на внешние рынки на 35% больше крупного рогатого скота в живом весе, чем за аналогичный период прошлого года, а поставки свежей или охлажденной говядины выросли, по сравнению с прошлогодними, в 20 раз.

По молочке, как отмечают в Ассоциации производителей молока, ценники неоднородные. Так, в августе молоко жирностью 2,6% в пленке подешевело, по сравнению с июлем, на 5% (до 45,46 гривен за килограмм), при этом такое же молоко, но в пластиковых бутылках, подорожало на 0,3% (до 64,17 гривен). Кефир жирностью 2,5% в пленке за месяц подорожал на 2% (до 55,77 гривен), а в пластиковых бутылках — подешевел на 1% (до 73,88 гривен). Сливочное масло за прошлый месяц прибавило в цене 1,2% (до 579,07 гривен за килограмм). Как утверждает глава Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили, на внутреннем рынке сокращается спрос на цельномолочную продукцию. А рост импорта сыров сдерживает реализацию отечественной продукции.

Мониторинг «Минфина»: подорожание вместо скидок

«Минфин» регулярно ведет собственный мониторинг цен на продукты питания в рознице. Поэтому может сравнить, как в реальности меняется стоимость продуктовой корзины, и как эти цифры соотносятся с данными официальной статистики.

Для расчета среднего бюджета на еду «Минфин» ориентируется на список основных продуктов, составленный аналитиками picodi.com, исходя из норм рационального питания.

В него входят:

молоко — 10 литров;

хлеб — 10 буханок;

рис — 1,5 килограмма;

творог — 1 килограмм;

мясо — 6 килограмм;

фрукты — 6 килограмм;

овощи — 8 килограмм;

яйца — 20 штук.

Напомним: в январе 2025 года такой набор стоил чуть больше 3 тысяч гривен, в феврале — порядка 3,3 тысячи, в марте — 3,7 тысяч, в апреле — 3,4 тысячи, в мае — около 3,5 тысяч, в июне — 3 814,29 гривен, а в июле — 3 744,8 гривен (или на 69,49 гривен меньше, чем по итогам июня).

По итогам августа, расклад по ценам был таким:

10 литров молока — 607,56 гривен (в прошлом месяце было 643 гривны);

10 буханок хлеба — 457,5 гривен (в июле — 487,7 гривен);

1,5 килограмма риса — 93,4 гривен (против 98,79 гривен в июле);

килограмм творога — 307,8 гривен (в июле — 308,37 гривен);

6 килограмм мяса (куриного филе) — 1716, 69 гривен (в июле — 1 346,94 гривны);

6 килограмм фруктов (яблок) — 429 гривен (против 449,94 гривен в июле);

8 килограммов овощей (4 килограмма картофеля, по килограмму моркови, капусты, свеклы и лука) — 133,11 гривен (против 276,3 гривен в июле);

20 яиц — 136,18 гривен (против 133,76 гривен в июле)

Итого — 3 881,24 гривен, что больше, чем в июле (3 744,8 гривен). Несмотря на то, что по многим позициям продуктовой корзины товары подешевели, общий «минус» перекрыло значительное подорожание курятины. В прошлом месяце за 6 килограммов куриного филе пришлось отдать почти на 400 гривен больше, чем в июле. На этом фоне копеечные скидки на овощи и фрукты просто потерялись.

Поэтому зафиксированную Госстатом дефляцию по продуктам питания украинцы, питающиеся не только овощами и фруктами, но еще и мясом, просто не заметили. Более того, продуктовая корзина подорожала за месяц на 136,44 гривен.

Что происходит с ценами в сентябре

С начала осени в украинских магазинах продолжилась «распродажа» овощей, что и понятно, учитывая, что сезон — в полном разгаре. Сейчас фермеры закладывают овощи на долгосрочное хранение, но с учетом того, что профессиональных хранилищ в Украине не так много, и к тому же непонятно, что зимой будет с энергоснабжением, многие овощеводы пытаются по максимуму распродаться с осени.

В итоге предложение на рынке зашкаливает, а цены продолжают падать.

К примеру, как показывает мониторинг «Минфина», по состоянию на 11 сентября картофель в рознице стоил 16,69 гривен, против 17,97 гривен в августе. Капуста продается по 14,56 гривен за кило, хотя в прошлом месяце стоила 17,81 гривен. Лук подешевел с 16,75 до 14,68 гривен за килограмм и т. д.

При этом в магазинах уже начали расти ценники на молочную продукцию. К примеру, с начала сентября упаковка молока 900 г жирностью 2,6%, которая в августе стоила 54,68 гривен, подорожала до 59,74 гривен. Сказалось как сезонное сокращение надоев, что уменьшило предложение молочного сырья, так и увеличение квот на экспорт украинской молочной продукции в ЕС, согласно недавним договоренностям. Так, беспошлинные квоты на поставку сливочного масла увеличены на 233,3% (до 10 тысяч тонн в год), сухого обезжиренного молока — на 308% (до 20 тысяч тонн в год), сгущенного молока — на 150%. На экспортную продукцию уходит до 25% всего молочного сырья, поэтому рост поставок на внешние рынки будет поддерживать рост ценников на молочку и в отечественных магазинах.

По словам первого вице-президента Всеукраинской ассоциации пекарей Юрия Дученко, в сентябре ожидается рост цен на хлеб на 5−10% (больше всего подорожают ржаные сорта), что связано с подорожанием сырья, энергоносителей, кадровым дефицитом и необходимостью пересмотра зарплат.

В то же время Александр Барсук рассчитывает, что в ближайшее время снизятся цены на зерно, и, соответственно, на муку. И это позволит не повышать ценники на макароны в рознице.