Мониторинг «Минфина»: продукты дорожают, несмотря на официальную дефляцию

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 сентября 2025, 14:43 Читати українською

Мониторинг «Минфина»: продукты дорожают, несмотря на официальную дефляцию

В Украине продолжает «притормаживать» официальная инфляция. По данным Госстата, в августе потребительские цены не только не выросли, но и снизились на 0,2%, а продукты питания, подешевели еще более существенно — на 0,9%. «Минфин» разбирался, соответствует ли эта тенденция нашим собственным наблюдениям в магазинах.

В розницу продолжают поступать овощи нового урожая, что давит на цены

Потребительская инфляция составила 13,2% в годовом измерении, против 14,1% по итогам июля, 14,3% — в июне, и 15,9% — в мае.

Августовский «откат» по ценам на еду в целом был прогнозируемым. Еще в начале июня эксперты анонсировали «дешевое лето», но из-за погодных факторов «сезон скидок» немного сдвинулся. В июне продукты питания еще дорожали, но уже в июле подешевели на 1,3%. В августе дефляционные тенденции продолжились.

Главным фактором стало снижение цен на овощи и и фрукты — на 12,7% и 10,2% соответственно. «Распродажа» объясняется массовым поступлением на рынок продукции нового урожая.

Не исключено, что фактор нового урожая будет сдерживать рост ценников и в сентябре. Как сказал «Минфину» глава концерна «Ярослав» (в него входит Киевская макаронная фабрика) Александр Барсук, они рассчитывают на снижение стоимости зерна и, соответственно, муки. «Это позволит не повышать цены на макароны», — говорит Барсук.

В то же время в недавнем инфляционном отчете Нацбанк прогнозирует, что из-за недостаточного урожая по некоторым культурам до конца года инфляция сырых продуктов все еще будет оставаться двухзначной.

К примеру, по сахару, который в августе подешевел на 1%, в ассоциации «Укрсахар» прогнозируют рост цен с осени, отмечая, что новый сезон переработки свеклы начали меньше заводов, чем в прошлом году, а объемы производства, скорее всего, сократятся примерно на 300 тысяч тонн (до 1,5 млн тонн). Впрочем, с учетом того, что внутреннее потребление сахара составляет всего 900 тысяч тонн, понятно, что ценники в отечественной рознице будут зависеть, скорее, от экспортных успехов наших сахарозаводчиков.

Витаминная распродажа и интрига по сахару. Как и почему меняются ценники на еду

«Минфин» уже писал, что основной «удар» по инфляции с начала этого года наносили стремительно дорожающие продукты питания. Даже при том, что в июле ценники на еду упали на 1,3%, а в августе — на 0,9%, в годовом измерении (с августа 2024 по август 2025 года) они все равно выросли на 20,4%.

Еще в июне, несмотря на то, что уже на тот момент в рознице начали появляться свежие овощи и ягоды нового урожая, ценники выросли на 0,8%.

В июле цены на овощи буквально обвалились (минус 23,9%), что и обеспечило дефляцию по всей категории продуктов питания.

В августе ценники на овощи продолжили падать, правда, не так существенно, как в июле, — за месяц они снизились на 12,7%.

По данным профильной платформы EastFruit, если, по состоянию на 15 августа максимальный ценник на морковь на оптовых площадках составлял 11 гривен, то 22 августа — 10 гривен, помидоры подешевели с 22−50 гривен до 15−38 гривен за килограмм, баклажаны — с 20−30 до 18−30 гривен, кабачки — с 15−28 до 10−25 гривен, а минимальные цены на перец «Белозерка» упали с 20 до 5 гривен за килограмм.

В то же время уже зафиксированы случаи роста цен на овощи. К примеру, свекла продавалась на опте по 9−12 гривен за кило, а уже через неделю, на 22 августа, подорожала до 10−12 гривен. Верхняя планка цен на сладкий перец выросла с 45 до 60 гривен (при этом нижняя не менялась — 25 гривен за килограмм), цветная капуста подорожала с 15−50 до 25−65 гривен за килограмм. Впрочем, такие ценовые колебания пока ситуативные, и поясняются, скажем, сокращением предложения по той или иной овощной категории из-за погодных факторов (фермеры не успевают собрать достаточные объемы из-за дождей).

В августе начали дешеветь и фрукты, которые в июле подорожали на 1,7%. Это объясняется прежде всего началом массового поступления в розницу отечественных яблок нового урожая (яблоки в течение года подорожали больше всего из-за неурожая в минувшем сезоне).

По данным EastFruit, цены на ранние яблоки держались на уровне 20−45 гривен, тогда как прошлогодний урожай продают по 35−100 гривен. Груши всего за неделю подешевели с 30−150 до 20−50 гривен, виноград — с 80−140 до 50−150 гривен и т. д.

В прошлом месяце на 1% подешевел также сахар. При этом темпы его удешевления замедлились (в июле было минус 2,8%). В прошлом месяце ценники падали на фоне неопределенности с экспортом в ЕС (с июня для украинской агропродукции отменили «безвиз» и вернули квоты). Но в «Укрцукре» уже спрогнозировали сокращение производства в новом сезоне. «В течение последних пяти лет площади под сахарной свеклой в Украине были стабильными, на уровне 220 тысяч гектар. В этом году наблюдается существенное сокращение — до 198 тысяч гектар, что на 22% меньше, чем в минувшем сезоне. С 1 сентября запустилось 27 заводов, на два меньше, чем в прошлом году. Прогнозируется производство сахара примерно 1,5 млн тонн. Это на 300 тысяч тонн меньше, по сравнению с прошлым сезоном», — говорят в профильной ассоциации.

На этом фоне многие оптовики, у которых есть запасы сахара, приостановили его «распродажу» в ожидании более высоких ценников.

Многие продукты в августе продолжили дорожать. Скажем, по данным Госстата, цены на хлеб выросли на 0,7%, на макароны — на 0,3%, на мясо и мясопродукты — на 2%, на рыбу — на 1,4%.

Молоко за месяц подорожало на 1%, сыр и творог — на 0,6%, яйца — на 2,3% и т. д.

При этом, как сообщили «Минфину» во Всеукраинской ассоциации пекарей, рост цен на хлеб должен был быть более существенным из-за увеличения себестоимости (ее гонят вверх подорожание сырья и логистики и других составляющих), но предприятиям не удалось договориться по новым ценникам с розницей.

Что касается мяса, то оно продолжает дорожать, в том числе на фоне экспорта (который до недавних пор был очень условным). К примеру, в августе Украина отгрузила на внешние рынки на 35% больше крупного рогатого скота в живом весе, чем за аналогичный период прошлого года, а поставки свежей или охлажденной говядины выросли, по сравнению с прошлогодними, в 20 раз.

По молочке, как отмечают в Ассоциации производителей молока, ценники неоднородные. Так, в августе молоко жирностью 2,6% в пленке подешевело, по сравнению с июлем, на 5% (до 45,46 гривен за килограмм), при этом такое же молоко, но в пластиковых бутылках, подорожало на 0,3% (до 64,17 гривен). Кефир жирностью 2,5% в пленке за месяц подорожал на 2% (до 55,77 гривен), а в пластиковых бутылках — подешевел на 1% (до 73,88 гривен). Сливочное масло за прошлый месяц прибавило в цене 1,2% (до 579,07 гривен за килограмм). Как утверждает глава Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили, на внутреннем рынке сокращается спрос на цельномолочную продукцию. А рост импорта сыров сдерживает реализацию отечественной продукции.

Мониторинг «Минфина»: подорожание вместо скидок

«Минфин» регулярно ведет собственный мониторинг цен на продукты питания в рознице. Поэтому может сравнить, как в реальности меняется стоимость продуктовой корзины, и как эти цифры соотносятся с данными официальной статистики.

Для расчета среднего бюджета на еду «Минфин» ориентируется на список основных продуктов, составленный аналитиками picodi.com, исходя из норм рационального питания.

В него входят:

  • молоко — 10 литров;
  • хлеб — 10 буханок;
  • рис — 1,5 килограмма;
  • творог — 1 килограмм;
  • мясо — 6 килограмм;
  • фрукты — 6 килограмм;
  • овощи — 8 килограмм;
  • яйца — 20 штук.

Напомним: в январе 2025 года такой набор стоил чуть больше 3 тысяч гривен, в феврале — порядка 3,3 тысячи, в марте — 3,7 тысяч, в апреле — 3,4 тысячи, в мае — около 3,5 тысяч, в июне — 3 814,29 гривен, а в июле — 3 744,8 гривен (или на 69,49 гривен меньше, чем по итогам июня).

По итогам августа, расклад по ценам был таким:

  • 10 литров молока — 607,56 гривен (в прошлом месяце было 643 гривны);
  • 10 буханок хлеба — 457,5 гривен (в июле — 487,7 гривен);
  • 1,5 килограмма риса — 93,4 гривен (против 98,79 гривен в июле);
  • килограмм творога — 307,8 гривен (в июле — 308,37 гривен);
  • 6 килограмм мяса (куриного филе) — 1716, 69 гривен (в июле — 1 346,94 гривны);
  • 6 килограмм фруктов (яблок) — 429 гривен (против 449,94 гривен в июле);
  • 8 килограммов овощей (4 килограмма картофеля, по килограмму моркови, капусты, свеклы и лука) — 133,11 гривен (против 276,3 гривен в июле);
  • 20 яиц — 136,18 гривен (против 133,76 гривен в июле)

Итого — 3 881,24 гривен, что больше, чем в июле (3 744,8 гривен). Несмотря на то, что по многим позициям продуктовой корзины товары подешевели, общий «минус» перекрыло значительное подорожание курятины. В прошлом месяце за 6 килограммов куриного филе пришлось отдать почти на 400 гривен больше, чем в июле. На этом фоне копеечные скидки на овощи и фрукты просто потерялись.

Поэтому зафиксированную Госстатом дефляцию по продуктам питания украинцы, питающиеся не только овощами и фруктами, но еще и мясом, просто не заметили. Более того, продуктовая корзина подорожала за месяц на 136,44 гривен.

Что происходит с ценами в сентябре

С начала осени в украинских магазинах продолжилась «распродажа» овощей, что и понятно, учитывая, что сезон — в полном разгаре. Сейчас фермеры закладывают овощи на долгосрочное хранение, но с учетом того, что профессиональных хранилищ в Украине не так много, и к тому же непонятно, что зимой будет с энергоснабжением, многие овощеводы пытаются по максимуму распродаться с осени.

В итоге предложение на рынке зашкаливает, а цены продолжают падать.

К примеру, как показывает мониторинг «Минфина», по состоянию на 11 сентября картофель в рознице стоил 16,69 гривен, против 17,97 гривен в августе. Капуста продается по 14,56 гривен за кило, хотя в прошлом месяце стоила 17,81 гривен. Лук подешевел с 16,75 до 14,68 гривен за килограмм и т. д.

При этом в магазинах уже начали расти ценники на молочную продукцию. К примеру, с начала сентября упаковка молока 900 г жирностью 2,6%, которая в августе стоила 54,68 гривен, подорожала до 59,74 гривен. Сказалось как сезонное сокращение надоев, что уменьшило предложение молочного сырья, так и увеличение квот на экспорт украинской молочной продукции в ЕС, согласно недавним договоренностям. Так, беспошлинные квоты на поставку сливочного масла увеличены на 233,3% (до 10 тысяч тонн в год), сухого обезжиренного молока — на 308% (до 20 тысяч тонн в год), сгущенного молока — на 150%. На экспортную продукцию уходит до 25% всего молочного сырья, поэтому рост поставок на внешние рынки будет поддерживать рост ценников на молочку и в отечественных магазинах.

Читайте также: Зарплаты растут, но не для всех: кто реально зарабатывает 100 тыс. грн в Украине

По словам первого вице-президента Всеукраинской ассоциации пекарей Юрия Дученко, в сентябре ожидается рост цен на хлеб на 5−10% (больше всего подорожают ржаные сорта), что связано с подорожанием сырья, энергоносителей, кадровым дефицитом и необходимостью пересмотра зарплат.

В то же время Александр Барсук рассчитывает, что в ближайшее время снизятся цены на зерно, и, соответственно, на муку. И это позволит не повышать ценники на макароны в рознице.

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пишет на темы: Компании и рынки
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами