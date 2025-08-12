Инфляция в июле: почему яйца и макароны растут в цене, пока овощи дешевеют

В Украине, по итогам июля, замедлилась потребительская инфляция. Согласно данным Госстата , она составила 14,1% в годовом измерении, против 14,3% в июне и 15,9% в мае. А за месяц, по сравнению с июнем, цены даже ушли в небольшой минус — на 0,2%. Но самое интересное, что в этот раз продукты подешевели даже больше.

Цены на продукты питания за месяц снизились на 1,3%, что, главным образом, связано с массовым поступлением на рынок овощей нового урожая. Сыграл и еще один фактор: после отмены товарного безвиза с ЕС и возвращения квот для нашего агроэкспорта производители, ожидая затоваривания внутреннего рынка «лишней» продукцией, явно умерили свои аппетиты, и переписывают ценники уже далеко не так активно, как еще пару месяцев назад.

В недавнем инфляционном отчете Нацбанка отмечается, что в июне инфляция была выше ожидаемой из-за неблагоприятных погодных условий. Это привело к более существенному, чем ожидалось, подорожанию сырых продуктов питания. Сократилось предложение отдельных овощей и фруктов из-за весенних заморозков. Плюс, сильно подорожала мясная продукция из-за сложной ситуации в животноводстве.

НБУ даже допустил, что в июле инфляция может вырасти, если ситуация с погодой не улучшится. Но, как видим, этого не произошло. Более того, период выборки овощей нового урожая сократился — все поспело буквально в один момент, поэтому предложение на рынке увеличилось резко. Что заставило продавцов более активно снижать цены.

В то же время, как прогнозирует Нацбанк, из-за недостаточного урожая по некоторым культурам до конца года инфляция сырых продуктов все еще будет оставаться двузначной. Эффект весенних заморозков повлиял преимущественно на фрукты, цены на которые стремительно выросли и будут иметь значительное влияние на продовольственную инфляцию в 2025 году. Для овощей погодные условия были благоприятными, поэтому цены на них могут даже снизиться, по итогам года, — говорится в отчете НБУ.

Поэтому неизвестно, как долго продлится летняя «распродажа» продуктов, и когда ценники снова вернутся к росту. «Минфин» разбирался, что происходит с ценами на продукты питания.

Овощи дешевеют, яйца дорожают: как и почему менялись цены

Основной «удар» по инфляции в прошлом месяце нанесли продукты питания, которые подешевели, по сравнению с июнем, на 1,3%. Правда, в годовом измерении продуктовая инфляция все еще остается значительной — 22,5%.

Отметим, что июль стал тем самым долгожданным «месяцем дефляции», который эксперты предсказывали еще с начала лета. Для сравнения: в июне еда прибавила в цене 0,8%, и только с прошлого месяца цены пошли вниз.

Ценники на продукты загнали в минус прежде всего овощи. За июль они упали в цене сразу на 23,9%, что, собственно, неудивительно, учитывая, что на внутренний рынок массово хлынули овощи нового урожая.

По данным профильной платформы EastFruit, только за последнюю неделю июля капуста на опте подешевела с 17−22 до 15−20 гривен, морковь — с 15−20 до 10−16 гривен, сладкий перец — с 50−120 до 40−65 гривен, перец «Белозерка» — с 50−60 до 30−50 гривен, цветная капуста — с 45−55 до 20−50 гривен, баклажаны — с 30−40 до 18−35 гривен, кукуруза — с 16−23 до 10−20 гривен за килограмм и т. д.

Как указывают аналитики, это связано с увеличением предложения овощной продукции на рынке.

На 2,8% подешевел сахар, а это уже во многом связано с проблемами наших экспортеров в Европе. Напомним: с июня ЕС отменил для Украины товарный безвиз, вернув квоты на многие товары, в том числе сахар. В итоге предложение на отечественном рынке выросло, и это тут же отразилось на ценниках.

В то же время в ассоциации «Укрсахар» предупредили, что в этом году отрасль ожидает снижение основных показателей — и производства, и экспорта. Поэтому, еще непонятно, как долго продлится сахарная «распродажа». Не исключено, что вскоре ценники могут вернуться к росту.

Остальные продукты питания в июле продолжили дорожать, хотя по многим позициям темпы замедлились.

К примеру, хлеб и хлебопродукты прибавили в цене 0,9%, рыба — 0,6%, сливочное масло — 0,2%, подсолнечное масло — 0,4%.

На 1,7% подорожали также фрукты, хотя рост цен на них не такой динамичный, как в июне (тогда цены на фрукты выросли на 13,5%). Одна из главных причин — на рынке в прошлом месяце уже начали появляться яблоки нового урожая. Правда, основной их поток хлынет в розницу в августе-сентябре, что может еще больше сбить ценники по этой продуктовой категории.

По данным EastFruit, ранние яблоки только за последнюю неделю июля подешевели на опте с 60−70 до 55−65 гривен за килограмм.

Напомним: яблоки прошлогоднего урожая уже с средины года начали дорожать из-за проблем с общим валом и качественными хранилищами. Под конец весны цены на них достигли 100 гривен за килограмм и даже больше, что сделало отечественные яблоки дороже импортных бананов. Под конец июля ценники на «старые» яблоки держались в диапазоне 40−70 гривен за килограмм на опте, то есть поступление на рынок плодов нового урожая уже начало сбивать ценники и на прошлогодние запасы.

Падает в цене и виноград. Под конец июля его стоимость на опте упала со 175−250 до 160−220 гривен за килограмм. Сливы подешевели с 35−75 до 20−60 гривен.

Мясо и мясопродукты за июль прибавили в цене 1,4% — это существенно меньше, чем в июне (тогда было 3,3%).

При этом есть категории продуктов, которые в июне дешевели, а с июля снова пошли в рост. К примеру, за первый летний месяц яйца упали в цене на 1,1%, а в июле подорожали на 1,5%.

Птицеводов воодушевила ситуация с квотами. В июле глава Союза птицеводов Сергей Карпенко рассказывал «Минфину», что ожидается снижение квот по торговле с ЕС на 65%, и, после ее исчерпания, будет продолжаться разве что с уплатой пошлины. «Скорее всего, ухудшится финансовое состояние производителей, которые и так работают в критических условиях из-за роста производственных затрат, снижения покупательной способности и сокращения потребления на внутреннем рынке», — говорит Карпенко.

Но по итогу на яйца продолжает действовать ВТО-квота в 115 тысяч тонн, поэтому квота в ЕС (18 тысяч тонн) — это только экономия на пошлинах (до 1,8 млн тонн в год). Кроме того, птицеводы открывают для себя новые рынки сбыта. К примеру, в июне договорились о поставках в Оман.

Рост цен на яйца имеет и объективные причины, поскольку весь год дорожали комбикорма, также повышаются цены на электроэнергию.

Макароны, по итогам июня, подешевели на 0,7%, а за июль подорожали на 1,4%, полностью отыграв предыдущую «распродажу».

Ситуация по макаронам такая же, как и по хлебу, — из-за роста цен на муку в последние месяцы себестоимость увеличивается. Но повысить ценники на хлеб до экономически обоснованного уровня пекари не могут — пока так и не удалось договориться об этом с торговыми сетями. А вот по макаронам продавцы оказались более сговорчивыми.

В начале лета в рознице на 0,7% упали цены на молоко. В прошлом месяце они снова выросли на 0,3%.

В Ассоциации производителей молока дают такую статистику по молочке:

пастеризованное молоко в пленке жирностью 2,5% — за месяц подорожало на 5% (до 48,05 гривен);

пастеризованное молоко в пакете — плюс 0,2% к июню (до 63,95 гривен за литр);

кефир жирностью 2,5% — минус 2% за месяц (до 54,54 гривен за литр);

сметана жирностью 15% подорожала за июль на 0,4% (до 191,8 гривен за килограмм);

питьевой йогурт подешевел на 1,6% (до 114,6 гривен за килограмм);

творог жирностью 9% — плюс 1% за месяц (до 281,8 гривен за килограмм);

сливочное масло — минус 2,2% (до 572,2 гривен за килограмм). Динамика цен от профильной ассоциации заметно отличается от цифры, которую дает Госстат (плюс 0,2%).

сыр «Украинский» — минус 0,7% (до 573,9 гривен за килограмм);

сыр «Голландский» — минус 2% (до 579,3 гривен за килограмм);

сыр «Маасдам» подорожал на 2% (до 721,7 гривен за килограмм);

сыр «Гауда» — плюс 4% (до 617,9 гривен за килограмм).

По словам руководителя ассоциации Георгия Кухайлешвили, снижение цен на отечественные сыры, по всей видимости, связано с увеличением предложения и потребления сыров импортных. Что же касается цен на кефир, сливочное масло, йогурт, то они падали (или, как на молоко, повышались незначительно) из-за снижения спроса на молочные продукты на внутреннем рынке, а также неопределенности по перспективам экспорта в ЕС.

Мониторинг «Минфина»: цены ниже, чем у Госстата

«Минфин» регулярно ведет собственный мониторинг цен на продукты питания в рознице. Поэтому может сравнить, как в реальности меняется стоимость продуктовой корзины, и как эти цифры соотносятся с данными официальной статистики.

Для расчета среднего бюджета на еду «Минфин» ориентируется на список основных продуктов, составленный аналитиками picodi.com, исходя из норм рационального питания.

В него входят:

молоко — 10 литров;

хлеб — 10 буханок;

рис — 1,5 килограмма;

творог — 1 килограмм;

мясо — 6 килограмм;

фрукты — 6 килограмм;

овощи — 8 килограмм;

яйца — 20 штук.

Напомним: в январе 2025 года такой набор стоил чуть больше 3 тысяч гривен, в феврале — порядка 3,3 тысячи, в марте — 3,7 тысяч, в апреле — 3,4 тысячи, в мае — около 3,5 тысяч, а в июне — 3 814,29 гривен.

По итогам июля, расклад по ценам был таким:

10 литров молока — 643 гривны;

10 буханок хлеба — 487,7 гривен;

1,5 килограмма риса — 98,79 гривен;

килограмм творога — 308,37 гривен;

6 килограмм мяса (куриного филе) — 1346,94 гривны;

6 килограмм фруктов (яблок) — 449,94 гривны;

8 килограммов овощей (4 килограмма картофеля, по килограмму моркови, капусты, свеклы и лука) — 276,3 гривны;

20 яиц — 133,76 гривен.

Итого — 3 744,8 гривен, или на 69,49 гривен (или 1,8%) меньше, чем по итогам июня.

То есть реальные ценники в украинских магазинах в прошлом месяце снизились даже больше, чем показал Госстат (у него, напомним, по ценам на еду в июле — минус 1,3%).

Будет ли в августе еще дешевле?

В августе, как считает глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, в Украине продолжится продуктовая дефляция. Это связано прежде всего с увеличение предложения нового урожая, что еще больше обвалит ценники на овощи и фрукты.

По данным EastFruit, за первую неделю августа:

белокочанная капуста подешевела на опте с 15−20 до 10−18 гривен,

помидоры — с 40−75 до 15−50 гривен,

сладкий перец — с 40−75 до 20−55 гривен,

цветная капуста — с 25−50 до 15−35 гривен,

брокколи — с 35−65 до 30−60 гривен,

кабачки — с 15−20 до 10−25 гривен,

баклажаны — с 18−35 до 15−25 гривен,

кукуруза — с 10−20 до 8−20 гривен,

ранние яблоки упали в цене — с 55−65 до 50−60 гривен,

персики — с 60−115 до 30−120 гривен,

сливы — с 20−60 до 20−45 гривен,

виноград — со 160−220 до 120−150 гривен и т. д.

По данным Ассоциации производителей молока, в начале августа выросла цена на молочное сырье — плюс 66−75 копеек на литре, в зависимости от класса молока, по сравнению с июлем.

По словам Георгия Кухалейшвили, растет также спрос на молоко со стороны переработчиков, которые хотят отгрузить как можно больше готовой продукции в ЕС, пока не исчерпались квоты. К слову, квоты на сливочное масло и сухое молоко уже практически закончились. Кухалейшвили прогнозирует, что уже в августе экспорт может на месяц остановиться (есть договоренности с Евросоюзом о новых квотах, но их блокирует Венгрия). Поэтому готовая продукция может накапливаться на складах.

Но молоко в сентябре и октябре будет дорожать под влиянием сезонного фактора. На сентябрь прогнозируется цена в 16,7 гривен, а на октябрь — 17,1 гривен за килограмм. Поэтому, что в итоге будет с ценами — вопрос пока открытый. Если EC все же откроет для Украины увеличенные квоты, не исключен новый виток подорожания молочной продукции, но уже с сентября. В августе же под давлением неопределенности и увеличивающихся складских запасов цены, наоборот, могут упасть.

По хлебу прогноз зависит от того, удастся ли в итоге пекарям договориться с торговыми сетями. Если переговоры будут успешными, хлеб может подорожать сразу на 2−3% и даже больше.

Консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус ожидает, что среднестатистическая буханка будет стоить не меньше 55 гривен, особенно, если подорожает топливо (а такие прогнозы есть). Для сравнения: по данным ценового мониторинга «Минфина», сейчас буханка пшеничного хлеба стоит 45−46 гривен. И, по ситуации на 11 августа, ценник ниже, чем в июле (48,77 гривен). Как будет развиваться ситуация с хлебом, зависит также от цен на муку с пшеницы нового урожая, зарплатной динамики на предприятиях и других факторов.

В недавнем отчете Нацбанка прогнозируется, что в ближайшие месяцы динамика инфляции в значительной степени будет зависеть от погодных условий и того, как они скажутся на предложении сельхозпродукции.

«В то же время, с учетом более существенных потерь от войны и дальнейшего переноса на цены растущих затрат бизнеса, ухудшения прогноза по урожаю и эффектом фактического ослабления гривны к евро, НБУ пересмотрел прогнозную траекторию инфляции в сторону более медленного снижения. Предусматривается ее замедление до 9,7% в 2025 году», — отметили в Нацбанке.