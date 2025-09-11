В августе 2025 года украинский автопарк пополнили более 2,8 тысячи гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Этот показатель на 7% превышает объем регистраций гибридов в июле, сообщает ассоциация «Укравтопром».
Украинский рынок гибридов растет: более 2,8 тысячи авто пополнили парк в августе
Новые гибридные авто: Рост доли и лидеры рынка
Доля новых гибридных автомобилей по отношению к предыдущему месяцу выросла на 4 процентных пункта и составила 56% от общего количества зарегистрированных гибридов.
В сегменте новых легковых автомобилей лидерами рынка гибридов стали:
- Toyota RAV-4 — 291 единица.
- Toyota Yaris Cross — 146 единиц.
- Renault Duster — 116 единиц.
Импортируемые гибриды с пробегом: Самые популярные модели
Среди импортированных гибридных автомобилей с пробегом первенство в августе завоевали:
- Ford Fusion US — 70 единиц.
- Ford Escape — 69 единиц.
- Toyota Prius — 66 единиц.
Источник: Минфин
