Украинский рынок гибридов растет: более 2,8 тысячи авто пополнили парк в августе

В августе 2025 года украинский автопарк пополнили более 2,8 тысячи гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Этот показатель на 7% превышает объем регистраций гибридов в июле, сообщает ассоциация «Укравтопром».

Новые гибридные авто: Рост доли и лидеры рынка

Доля новых гибридных автомобилей по отношению к предыдущему месяцу выросла на 4 процентных пункта и составила 56% от общего количества зарегистрированных гибридов.

В сегменте новых легковых автомобилей лидерами рынка гибридов стали:

Toyota RAV-4 — 291 единица.

Toyota Yaris Cross — 146 единиц.

Renault Duster — 116 единиц.

Импортируемые гибриды с пробегом: Самые популярные модели

Среди импортированных гибридных автомобилей с пробегом первенство в августе завоевали:

Ford Fusion US — 70 единиц.

Ford Escape — 69 единиц.

Toyota Prius — 66 единиц.

