Криптомиллиардер Джастин Сан обвинил компанию семьи Трампа в замораживании его активов

Криптомиллиардер Джастин Сан, один из крупнейших инвесторов в криптовалютный проект семьи Трампа World Liberty Financial, публично обвинил компанию в «необоснованном замораживании» его токенов. Этот инцидент произошел на фоне неудачного дебюта токена на открытом рынке. Об этом пишет NYT.

Публичный конфликт и падение цены

Конфликт разгорелся в конце недели, когда на фоне спекуляций аналитиков о том, что Сан может продать свои активы, его счета были заморожены.

В своем посте он заявил, что замораживание его монет нарушает «священные и нерушимые» принципы криптомира и «законные права инвесторов».

Этот скандал произошел на фоне крайне неудачной недели для World Liberty. В понедельник, когда токен проекта, $WLFI, впервые стал доступен для свободной торговли, его цена обвалилась примерно на 50%.

Интересно, что уже в пятницу утром тон Джастина Сана изменился. Он написал, что купит еще $10 миллионов токенов $WLFI, а также акции другой публичной компании, связанной с основателями World Liberty, на такую же сумму.

Контекст и обвинения

Джастин Сан был одним из самых ярых сторонников проекта Трампов, инвестировав в него $75 миллионов. Он также появлялся на сцене с Эриком Трампом на крипто-мероприятии в Дубае.

В то же время проект World Liberty постоянно сопровождают споры. Демократические законодатели и эксперты по этике указывают на вопиющий конфликт интересов, поскольку семья Трампа зарабатывает на криптоиндустрии в то время, как сам президент реформирует ее регулирование.