«Укрпочта» не отказывается от идеи создания собственного банка — Смелянский

Запуск банка финансовой инклюзии остается приоритетной целью для национального почтового оператора АО «Укрпочта». Об этом заявил ее генеральный директор Игорь Смилянский, комментируя результаты компании на Всемирном почтовом конгрессе в Дубае.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

По словам Игоря Смилянского, «Укрпочта» значительно улучшила большинство показателей своей работы, однако сильно отстает по показателю соответствия бизнес-модели (21 из 100 баллов).

«А все потому, что мы еще не запустили банк финансовой инклюзии — и именно из-за этого отстаем от 87 почт мира, которые уже это сделали. Это не мои слова — это выводы специалистов ВПС (Всемирного почтового союза)», — отметил Смилянский.

В качестве примера он привел Почту Индии, банк которой имеет 121 миллион клиентов, и Почту Италии, владеющую до 80% всех депозитов в стране.

Это заявление является ответом на позицию Национального банка, который в августе заявил о недостатке капитала у «Укрпочты» для создания банка.