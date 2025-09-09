Ford отзывает почти 1,5 миллиона авто в США из-за неисправной камеры заднего вида

Компания Ford отзывает около 1,5 миллиона автомобилей в Соединенных Штатах из-за проблемы с камерой заднего вида, которая влечет за собой перевернутое, искаженное или пустое изображение. Об этом заявило Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA), сообщает Reuters.

Какие авто отзывают

Отзыв касается отдельных автомобилей 2015−2019 модельных лет, в частности Lincoln MKC, Lincoln Navigator, Mustang, F-250, F-350, F-450, F-550, Expedition, Edge, Transit, Transit Connect, Econoline и Ranger.

Отмечается, что американские дилеры Ford осмотрят и заменят камеры бесплатно для владельцев указанных автомобилей.

В отдельном сообщении NHTSA отметило, что канадский поставщик автозапчастей Magna International отзывает более 250 тысяч камер заднего вида, установленных в некоторых автомобилях Ford и концерна Stellantis.

«Минфин» писал, что Ford отзывает почти 500 тысяч авто в США из-за возможной утечки тормозной жидкости.

