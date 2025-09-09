Multi от Минфин
українська
9 сентября 2025, 13:29

К 2032 году каждое второе проданное авто в Европе будет электрическим — EY

К 2032 году электромобили будут составлять более 50% продаж новых легковых автомобилей в Европе. При этом после 2030 года объемы продаж электромобилей превысят продажи гибридных моделей. Об этом идет речь в отчете EY от 8 сентября, сообщает enkorr.

К 2032 году электромобили будут составлять более 50% продаж новых легковых автомобилей в Европе.
Фото: freepik.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Хотя европейские автопроизводители медленнее запускают доступные электромобили, к 2050 году аккумуляторные электромобили почти полностью заменят другие автомобили на рынке. Содействовать этому будут государственные целевые показатели, восстановление спроса и более доступные модели, несмотря на смягчение штрафов за выбросы до 2027 года.

На этой неделе на выставке IAA Mobility в Мюнхене европейские производители представят новые электромобили, соревнуясь с китайскими брендами. В то же время отрасль сталкивается с вызовами, включая конкуренцию со стороны Китая на внутреннем рынке и рост пошлин в США.

Читайте также: Спрос на электромобили в Украине растет: Самые популярные модели августа

В США рост продаж электромобилей ожидается до окончания действия налоговых льгот, после чего возможно длительное замедление. В глобальном масштабе, учитывая Европу, США и Китай, EY прогнозирует замедление роста продаж легковых автомобилей до 2,2% в 2025 году (против 8% в 2023 году) и менее 2% ежегодно до 2030 года.

Отчет также подчеркивает риски из-за торговой напряженности, дефицита редкоземельных элементов и постепенной отмены налоговых кредитов в США, что может осложнить цепи поставки и повлиять на доступность электромобилей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
