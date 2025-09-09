Доллар упал до 7-недельного минимума на фоне опасений по поводу новых данных с рынка труда США

Доллар США во вторник упал до семинедельного минимума, поскольку инвесторы готовятся к публикации пересмотренных данных по рынку труда, которые могут оказаться значительно хуже, чем сообщалось ранее. Это усиливает ожидания более глубокого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Об этом пишет Reuters.

Динамика рынков

Индекс доллара (DXY), измеряющий его стоимость по отношению к корзине основных валют, упал до 97,25 — самого низкого уровня с конца июля. Американская валюта ослабла на 0,2% по отношению к японской иене, в то время как евро и британский фунт укрепились.

Слабость доллара и ожидания снижения ставок поддержали рынок драгоценных металлов: цена на золото обновила исторический максимум, превысив $3659 за унцию.

В фокусе — просмотр данных о рабочих местах

Главным событием, которого ожидает рынок, является публикация предварительного обзора данных о занятости за период с апреля 2024 по март 2025 года. Экономисты ожидают, что количество созданных рабочих мест за этот период может быть пересмотрено в сторону снижения на 800 000, что будет свидетельствовать о значительно более слабом состоянии рынка труда, чем считалось ранее.

На фоне этих ожиданий трейдеры теперь закладывают в цены не только гарантированное снижение ставки ФРС на 0,25 п.п. в сентябре, но и повысили вероятность более глубокого шага в 0,50 п.п. до 12%.

Политическая неопределенность в мире

На настроения инвесторов также влияет политическая неопределенность в других странах. В частности, речь идет о недавней отставке премьер-министра Японии, ожидаемом вотуме недоверия правительству во Франции и внезапной замене министра финансов в Индонезии, что привело к падению местной валюты.

Почему это важно

Падение доллара и рост золота являются классической реакцией рынка на усиление ожиданий смягчения монетарной политики ФРС. Инвесторы делают ставку на то, что американский центробанк будет вынужден решительно действовать для поддержки слабеющей экономики.

Ожидаемый пересмотр данных о занятости является ключевым фактором. Если подтвердится, что рынок труда был значительно слабее, чем считалось, это полностью изменит картину. Это будет означать, что ФРС «отстает от графика» и должна действовать более агрессивно, что может привести к еще большему ослаблению доллара.

