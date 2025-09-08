Nasdaq подала заявку в SEC на токенизацию акций, стремясь опередить конкурентов

Американская фондовая биржа Nasdaq, где торгуются акции крупнейших технологических гигантов, сделала решительный шаг к внедрению блокчейн-технологий. В понедельник, 8 сентября, биржа подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на получение разрешения для запуска торговли токенизированными акциями. Об этом сообщает CoinDesk.

Что предлагает Nasdaq

Согласно поданной заявке, Nasdaq планирует создать систему, в которой клиенты смогут выбирать, как именно торговать акциями: традиционным способом или на блокчейне с помощью токенизированных ценных бумаг.

В предложении отмечается, что оба варианта будут иметь одинаковый приоритет выполнения.

Клиринг и расчеты по токенам, как и по обычным акциям, будет проводить Депозитарная трастовая компания. Покупатели токенизированных акций получат полные права на соответствующие ценные бумаги, включая право голоса.

Конкуренция на рынке токенизации

Этот шаг Nasdaq является ответом на стремительное развитие рынка токенизации реальных активов. Ранее в этом году цифровой брокер Robinhood уже запустил торговлю токенизированными акциями для европейских клиентов, а криптобиржи, такие как Bybit,Kraken и Gemini, также активно развивают это направление. Однако выход на этот рынок такого гиганта традиционных финансов, как Nasdaq, является особенно значимым событием.

Инициатива также соответствует приоритетам самой SEC. Председатель комиссии Пол Аткинс неоднократно заявлял, что токенизация активов является одним из ключевых направлений работы регулятора в рамках его новой инициативы «Project Crypto».

