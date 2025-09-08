Экспорт Германии упал из-за пошлин США

Экономика Германии в июле послала противоречивые сигналы: экспорт упал, в основном из-за резкого снижения спроса со стороны США, тогда как промышленное производство, наоборот, выросло больше, чем ожидалось. Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщило федеральное статистическое ведомство Германии, передает Reuters.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Экспорт под ударом американских пошлин

Экспорт из крупнейшей экономики Европы в июле сократился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали рост на 0,1%.

Главной причиной падения стало сокращение экспорта в Соединенные Штаты на 7,9%. Это является прямым следствием введения 15%-ной пошлины США на большинство товаров из ЕС в июле. В то же время экспорт в другие страны ЕС вырос на 2,5%, а в страны за пределами ЕС (кроме США) — упал на 4,5%.

Промышленность демонстрирует устойчивость

В противовес негативным данным по экспорту, промышленное производство в июле выросло на 1,3% по сравнению с июнем, превзойдя прогноз аналитиков в 1,0%.

Более того, статистическое ведомство существенно пересмотрело данные за предыдущий месяц: падение производства в июне теперь оценивается лишь в 0,1% вместо прежних 1,9%, что частично объясняется коррекцией данных от крупной автомобильной компании.