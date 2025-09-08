В Украине снизилась средняя зарплата: как это повлияет на будущие пенсии

Пенсионный фонд зафиксировал падение зарплаты для расчета пенсий почти на 2 тыс. грн. По его данным, в июле средняя зарплата в Украине составила 20 455,65 гривен, по сравнению с 22 336,81 гривен в июне.

Как уровень средней зарплаты влияет на размер пенсии

Показатель средней заработной платы — это среднемесячный доход по стране, из которого уплачен единый соцвзнос, и который учитывается ПФУ для расчета пенсий. Этот показатель публикуется ежемесячно и используется, как базовая величина, в формуле пенсии. Формула расчета пенсии выглядит так:

Размер пенсии = Sсер x Кзп x Кстаж, где

Sсер — как раз средняя зарплата по Украине за три календарных года, предшествующих году обращения за пенсией.

КЗоТ — индивидуальный коэффициент заработной платы. Он определяется для каждого пенсионера отдельно по средней зарплате по стране за каждый месяц трудового стажа. Заработки пенсионера за каждый месяц делятся на среднюю зарплату по стране того же месяца и из этого выводится средний коэффициент. Поэтому, если вы зарабатывали точно на уровне средней зарплаты, то ваш Кзп ≈1,0; если в два раза больше — КЗп = 2; если половину от среднего — Кзп=0,5.

Кстаж — коэффициент страхового стажа. За каждый год стажа предусмотрено 1% расчетной величины (или 0,01 в виде коэффициента). К примеру, 30 лет стажа дают Кстаж = 0,30 (30×1%), 40 лет — 0,40 (40×1%) и т. д.

Следовательно, показатель средней зарплаты в стране является «точкой отсчета» для определения базовой величины пенсии. Он умножается на ваш индивидуальный зарплатный коэффициент и на процент стажа. Чем выше средняя зарплата в стране (Sсер), тем больше в деньгах будет размер пенсии при одинаковых Кзп и Кстаж. И наоборот, если средняя зарплата снижается, то и новые назначенные пенсии при прочих равных условиях получаются меньше.

Пример: Возьмем двух работников с 35 годами стажа (то есть ~35%, или 0,35), которые всегда получали среднюю в стране зарплату (Кзп=1,0). Если базовая средняя зарплата для расчета пенсий составляет, скажем, 15 000 грн, то пенсия такого работника будет:

15 000×1,0×0,35 = 5 250 грн в месяц.

А если бы средняя в стране зарплата была 18 000 грн, то при тех же условиях пенсия получилась бы:

18 000×1,0×0,35 = 6 300 грн.

Разница — более тысячи гривен каждый месяц. Как видим, уровень средней зарплаты оказывает существенное влияние на размер пенсионных выплат. Особенно это ощутимо для тех, у кого высокий коэффициент зарплаты и значительный стаж (то есть многократно «умножает» базовую величину).

Средняя зарплата, которая учитывается в формуле, — это не показатель за один месяц, а среднее значение за 3 года. Например, если человек обращается за назначением пенсии в 2025 году, то берется средняя заработная плата в Украине за 2022, 2023 и 2024 годы (среднее арифметическое этих трех годовых показателей). Таким образом, краткосрочные колебания средней зарплаты сглаживаются при расчете пенсий.

Однако длительная тенденция роста или спада этого показателя напрямую скажется на размерах пенсий новых пенсионеров.

Также важно отметить, что резкое июльское падение средней зарплаты влияет на расчет месячного коэффициента для индивидуального коэффициента заработной платы (Кзп).

На первый взгляд, снижение средней зарплаты в стране кажется негативным явлением. Однако для конкретного гражданина, чья заработная плата остается стабильной, ситуация создает парадоксальный положительный эффект.

Рассмотрим практический пример.

Предположим, что гипотетический работник получал стабильную официальную заработную плату в 20 000 гривен как в июне, так и в июле 2025 года.

Месяц Зарплата работника, грн Средняя зарплата для расчета пенсии, грн. Месячный коэффициент Июнь 2025 20 000 22 336,81 20000÷22336,81=0,8954 Июль 2025 20 000 20 455,65 20000÷20455,65=0,9777

Этот расчет наглядно показывает, что при постоянном доходе работника снижение средней зарплаты в стране привело к росту его личного месячного коэффициента. Это значит, что за июль он «заработал» более высокий коэффициент для будущей пенсии, чем за июнь.

Конечно, общее влияние этого одноразового скачка на конечную сумму пенсии является минимальным. Индивидуальный коэффициент рассчитывается, как средняя величина за весь период страхового стажа. Один месяц, даже с высоким коэффициентом, оказывает небольшое влияние на общую сумму.

Что произошло со средней зарплатой

Пенсионный фонд Украины ежемесячно обновляет данные о средней зарплате для расчета пенсий. Обычно этот показатель обладал устойчивой тенденцией к росту. Однако в июле 2025 года резко снизился. Это довольно нетипичное месячное падение, ведь обычно из месяца в месяц большие скачки случаются редко. Например, в мае и июне 2025 года средняя зарплата, наоборот, стремительно росла — примерно на 18% в годовом исчислении.

Экономисты выдвигают разные гипотезы. Во-первых, сезонный фактор: в июле часто наблюдается снижение деловой активности (отпуска, меньше командировок и выплат премий и т. п. ), что могло повлиять на фонд оплаты труда.

Во-вторых, не исключено, что в июне был всплеск единоразовых выплат, надбавок, включение в расчет сведений за предыдущие месяцы. После такого всплеска в июле показатель вернулся к более нормальному уровню, который, кстати, почти точно соответствует среднему значению за первое полугодие 2025 года.

В-третьих, влияние имел и валютный курс и инфляция: в 2023—2024 годах стремительный рост цен заставлял бизнес повышать зарплаты (чтобы удержать персонал), но в середине 2025 года инфляция начала замедляться, так что темпы повышения зарплат тоже несколько снизились.

Повлияет ли это снижение на уже назначенные пенсии

Нет, не повлияет. Пенсии не могут быть уменьшены постфактум из-за изменения показателей средней зарплаты или других показателей. Если ваша пенсия уже назначена, ее размер остается фиксированным (с возможными повышениями при индексации или перерасчетах), и уменьшать его запрещено законом.

Нынешнее снижение средней зарплаты не приведет к урезанию выплат для текущих пенсионеров.

Как зарплатная статистика отразится на тех, кто собирается выходить на пенсию

Здесь есть несколько моментов.

Поскольку для формулы берется средняя зарплата за 3 года, единоразовое «проседание» в отдельном месяце 2025 года косвенно повлияет на средний показатель за весь 2025 год. Если к июлю включительно средняя зарплата 2025 года росла, то, вероятно, по итогам года, она все равно будет выше, чем в 2024 году (ожидается около ~20 тыс. грн за 2025 год, против ~17,5 тыс. грн за 2024-й).

То есть, даже учитывая июльский спад, 2025 год покажет повышение. А это значит, что базовая величина для пенсий продолжит расти, хоть и более медленно. К примеру, если средняя зарплата в 2022 году была ~13,4 тыс. грн, в 2023 году ~14,3 тыс. грн, в 2024 году ~17,5 тыс. грн, то за 2025 год может быть около 20 тыс. грн.

Соответственно, для тех, кто выйдет на пенсию в 2026 году, база (средняя за 2023−2025) станет больше. Таким образом, в глобальном измерении пенсии новых поколений пенсионеров продолжат повышаться.

Другое дело, если предположить худший сценарий, когда средняя зарплата будет дальше стагнировать, или даже снизится, по результатам года. Тогда рост базовой величины может замедлиться или остановиться. Например, представим, условно, что средняя зарплата за 2025 год оказалась такой же, как за 2024 год (~17,5 тыс. грн). Тогда для тех, кто выйдет на пенсию в 2026 году (берется 2023, 2024, 2025 гг.), расчетная база будет почти такой же, как у тех, кто вышел в 2025-м (поскольку 2025 год не добавит повышения).

Это означало бы остановку в росте новых пенсий. Впрочем, пока оснований ожидать падения среднегодовой зарплаты нет — экономика адаптировалась к военным условиям, бизнес продолжает индексировать зарплаты, пусть и более умеренно.

Самое большое значение колебания средней зарплаты имеют для тех, кто как раз на пороге пенсии. Например, если человек планировал оформить пенсию в конце 2025 года, его расчетная база будет включать 2022, 2023, 2024 годы. А 2024, как известно, был очень удачным по росту зарплат: средняя зарплата в стране подскочила на 23%. Поэтому такие пенсии будут существенно больше, чем у тех, кто выходил на пенсию годом ранее (в их формуле были 2021−2023 гг., с меньшими значениями).

При этом для тех, кто будет выходить на пенсию в 2027 году, войдет уже период 2024—2026. Если, допустим, в 2025—2026 гг. показатель средней зарплаты будет расти медленно, то разница с пенсиями предшественников будет минимальной.

Как менялись средние зарплаты за последние 5 лет

За пятилетие 2019−2023 гг. средняя зарплата, учтенная для пенсий, повысилась на 55% — с ~9 200 до ~14 300 грн. 2024 год стоит упомянуть отдельно: несмотря на все трудности, он был рекордным — средняя зарплата в стране выросла на 23,1%, по сравнению с 2023 годом.

ПФУ зафиксировал среднегодовой показатель ~17,5 тыс. грн (против 14,3 тыс. в 2023-м), то есть на ~+3 178 грн больше (+22%). Это связано с высокой инфляцией в 2023 году и повышением зарплат работникам.

Нынешнее снижение показателя в июле 2025 года выглядит локальной коррекцией после периода стремительного подъема. Несмотря на спад, зарплата в июле 2025 года все равно почти на 18% выше, чем год назад, то есть общий тренд пока остается восходящим.

Следовательно, резкое падение показателя средней заработной платы в июле 2025 года является статистическим явлением, а не сигналом к кризису пенсионной системы. Оно не влияет на размер пенсий действующих пенсионеров и оказывает незначительное, косвенное влияние на будущие пенсионные выплаты.