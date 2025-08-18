Multi от Минфин
18 августа 2025, 15:00 Читати українською

В каком возрасте в Украине нужно выходить на пенсию, чтобы государство могло платить 2/3 зарплаты

В каком возрасте украинцы должны выходить на пенсию, чтобы получать выплаты в 2/3 своей зарплаты, посчитал инвестиционный банкир Сергей Будкин. Минфин приводит его расчеты, сделанные на основании прогнозов Института демографии и социальных исследований НАНУ на 2023 год.

В каком возрасте украинцы должны выходить на пенсию, чтобы получать выплаты в 2/3 своей зарплаты, посчитал инвестиционный банкир Сергей Будкин.

Какие входные данные были взяты для расчетов

С 2015 года в Украине размер Единого Социального Взноса составляет 22%. До введения совокупные начисления на заработную плату распределялись примерно так: 90% уходило в пенсионный фонд, остаток — на другие социальные платежи.

Далее мои предположения были следующими:

1. Распределение поступлений от ЕСВ примерно такое же, как и было, то есть 90% уходит в пенсионный фонд.

2. Целью государства является обеспечить выплату пенсий из пенсионного фонда, которые составляли бы примерно 2/3 заработной платы, которую получал пенсионер до выхода на пенсию.

3. Всего в обороне Украины принимают участие 1,5 миллиона человек трудоспособного возраста (т.е. они не создают добавленную стоимость и поэтому любые вычеты ЕСВ из их доходов носят инфляционный характер).

4. Уровень безработицы в Украине составляет 15% (средний уровень между июлем 2024 года (18%) и июлем 2025 года (12%)).

5. Уровень заработной платы не меняется с начала рабочей деятельности вплоть до выхода на пенсию.

6. Льготных и повышенных пенсий в стране нет.

7. Все работники трудоспособного возраста в стране за исключением тех, кто занят в обороне страны или безработным, создают добавленную стоимость, то есть начисление ЕСВ на их зарплату не носит инфляционного характера.

8. Выехавших за пределы Украины ТПО нет, они все находятся в пределах страны.

9. Количество людей с инвалидностью в стране составляет 3,5 миллиона, из них 17% работают (взял из интернета абсолютную цифру на конец 2024 года и уровень занятости среди инвалидов по состоянию на 2021 год, поскольку более свежей статистики не нашел).

10. Трудоспособный возраст населения — от 20 до ХХ лет, где ХХ — это возраст, в котором количество работающих позволит выплачивать пенсионерам те же 2/3 заработной платы, которую они получали до выхода на пенсию.

Каким должен быть пенсионный возраст

И я попытался посчитать каким в таких условиях должен быть этот же показатель ХХ, то есть возраст выхода на пенсию в Украине, при котором количество работающих, создающих добавленную стоимость, будет достаточным, чтобы пенсионеры получили пенсию в 2/3 своей зарплаты.

То есть каким должен быть возраст выхода на пенсию, при котором на одного пенсионера придется немного больше трех работающих, которые своими взносами в Пенсионный фонд дадут возможность выплачивать пенсионеру 2/3 его зарплаты.

Даже при таких очень оптимистичных по отношению к состоянию общества предположениям у меня получилось, что пенсионный возраст нужно поднять минимум до 67 лет для обоих полов. Любое дальнейшее выбытие людей трудоспособного возраста повышает этот возраст. Если очень грубо (ибо там нелинейная зависимость), то выбытие миллиона трудоспособных повышает эту цифру на полгода.

То есть выехали пять миллионов трудоспособного возраста ТПО и не вернулись — и пенсионный фонд будет сводить концы с концами при условии повышения пенсионного возраста до 69,5 лет. Прибавилось к ним миллион работников государственного управления — и пенсионный возраст нужно повышать до 70 лет. И т.п.

Посмотрел на то, что в 2023 году средняя продолжительность жизни мужчин в Украине составила 57,3 года, а средняя продолжительность жизни — 70,9 лет, и стало мне грустно.

Автор:
Будкин Сергей
Соучредитель и управляющий партнер Будкин Сергей
FinPoint
Источник: Минфин
Комментарии - 2

+
0
Я. ..
Я. ..
18 августа 2025, 15:33
#
«пенсійний вік треба підняти мінімум до 67 років для обох статей»

Шось тут не пахне «рівними правами»

Придумали ж розділення в світі, де одні пашуть все життя, а інші трохи раніше на пенсію йдуть)

«пенсійний фонд буде зводити кінці з кінцями при умові підвищення пенсійного віку до 69,5 років»

Теж дуже цікаво і прикольно, але нагадую, що в середньому в світі чоловіки живуть на 10−15 років менше за жінок :)

А в Україні при всій повазі, ну навіть до повномасштабки не були умови рівня Швейцарії якоїсь, тому в Україні чоловіки в середньому живуть до 62, в той час як жінки до 74, тому пенсія в 69 — ну дуууже полегшила б життя корупціонерам

А, ну і жінки так то схоже мають чоловікам ще доплачувати навіть за звичайну розмову, бо час чоловіка в усіх сенсах буквально дорожчий за жіночий :)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
+
0
yarg
yarg
18 августа 2025, 15:46
#
«Подивився на те, що в 2023 році середня тривалість життя чоловіків в Україні склала 57,3 роки»

і при цьому 13 мільйонів пенсіонерів…
