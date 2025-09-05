Multi от Минфин
5 сентября 2025, 18:05

НБУ готов стать эффективным регулятором рынка виртуальных активов — Пышный

Национальный банк Украины готов стать эффективным регулятором рынка виртуальных активов в рамках своего мандата, однако выступает против предоставления криптоактивам статуса платежного средства и не готов к передаче части своих монетарных полномочий. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, комментируя принятие Верховной Радой в первом чтении законопроекта о виртуальных активах, пишет «Интерфакс-Украина».

Национальный банк Украины готов стать эффективным регулятором рынка виртуальных активов в рамках своего мандата, однако выступает против предоставления криптоактивам статуса платежного средства и не готов к передаче части своих монетарных полномочий.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Позиция Национального банка

Выступая на конференции Европейской Бизнес Ассоциации, Андрей Пышный назвал принятие законопроекта важным шагом к легализации рынка, но подчеркнул необходимость его существенной доработки ко второму чтению.

«Мы хотим быть эффективным регулятором в той части мандата, за которую отвечаем… Нам нужно отвечать тому запросу, который сегодня формирует высокий уровень технологичности, но не терять при этом качество выполнения пруденциального мандата и реализации наших основных функций», — подчеркнул Пышный.

Он отметил, что НБУ имеет четкое видение того, каким должен быть закон, чтобы обеспечить как развитие инноваций, так и финансовую стабильность. Главное условие — никакой передачи монетарных полномочий.

Контекст и выбор регулятора

Напомним, 3 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 10225-д о легализации и налогообложении виртуальных активов. Вопрос, какой именно орган — НБУ или Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) — станет главным регулятором, остается открытым.

Ранее председатель профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев заявлял, что склоняется к кандидатуре Нацбанка, поскольку НКЦБФР, по его мнению, «не способна профессионально и репутационно» выполнять эту функцию.

По словам Пышного, доработка законопроекта будет проходить при участии бизнеса, экспертов и международных партнеров, в частности МВФ.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
