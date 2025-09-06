Рынок труда в США резко замедлился, Уолл-стрит упала из-за опасений рецессии

Американские и европейские фондовые рынки в пятницу завершили торги падением после публикации крайне слабого отчета по рынку труда США за август. Данные, оказавшиеся значительно хуже прогнозов, укрепили уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система будет вынуждена снизить процентные ставки на своем ближайшем заседании. В то же время участники рынка теперь опасаются начала рецессии. Об этом сообщает Euronews.

Провальный отчет по рынку труда

Согласно отчету Министерства труда США, в августе американская экономика создала только 22 000 новых рабочих мест (за пределами аграрного сектора), что является резким замедлением по сравнению с пересмотренным показателем в 79 000 в июле и значительно ниже ожиданий экономистов. В то же время уровень безработицы несколько вырос до 4,3%.

Кроме того, правительство сообщило, что предварительные оценки занятости за июнь и июль были завышены на 21 000 рабочих мест.

Реакция рынков: акции вниз, золото вверх

Ведущие фондовые индексы на Уолл-стрит, которые начинали день с роста, после публикации отчета резко пошли вниз. Индекс S&P 500 упал более чем на 0,4%, Dow Jones — почти на 0,5%, а технологический Nasdaq — на 0,17%. Европейские индексы также закрылись в минусе.

На фоне падения рынков акций инвесторы начали переходить в защитные активы. Цена на золото подскочила более чем на 1,2% до $3651 за унцию, обновив свой исторический максимум, а доллар США ослаб по отношению к евро.

Ожидание

Слабые данные заставили трейдеров заложить в цены 100%-ную вероятность того, что ФРС снизит свою ключевую процентную ставку на заседании 17 сентября.

«Рынки закладывали в цену снижение ставки на 0,25%, и сегодняшние слабые данные, вероятно, удовлетворят это желание», — отметил Ричард Картер, руководитель отдела исследований Quilter Cheviot.

Другие аналитики, такие как Брайан Якобсен из Annex Wealth Management, предполагают, что данные были настолько слабыми, что ФРС может рассмотреть даже более глубокое снижение ставки. Однако главным препятствием для ФРС остается инфляция, данные по которой выйдут на следующей неделе.

Почему это важно

Провальный отчет по рынку труда является наиболее убедительным на сегодняшний день доказательством того, что экономика США существенно замедляется. После нескольких месяцев смешанных сигналов, этот отчет является четким негативным сигналом, который Федеральная резервная система не сможет проигнорировать.

Это запускает на рынке классический парадокс: «плохие новости — это хорошие новости». Плохие новости о состоянии экономики воспринимаются как хорошие новости для фондового рынка, поскольку они почти гарантируют, что ФРС начнет стимулировать экономику «дешевыми деньгами» (низкими ставками).

Однако это очень опасная игра. Надежда на идеальное «охлаждение» — это тонкая грань. Если дальнейшие данные подтвердят, что экономика не просто замедляется, а движется к глубокой рецессии, первоначальный оптимизм в отношении снижения ставок быстро сменится страхом перед падением прибыли компаний, что может спровоцировать гораздо более сильный и длительный обвал рынка.

Теперь отчет по инфляции (CPI), который выйдет на следующей неделе, становится важнейшим событием. Если он покажет, что инфляция остается высокой несмотря на замедление экономики, это поставит ФРС в безвыходное положение и может разрушить текущий оптимистичный нарратив рынка.