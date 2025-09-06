Рынок труда в США резко замедлился, Уолл-стрит упала из-за опасений рецессии

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 сентября 2025, 13:08 Читати українською

Рынок труда в США резко замедлился, Уолл-стрит упала из-за опасений рецессии

Американские и европейские фондовые рынки в пятницу завершили торги падением после публикации крайне слабого отчета по рынку труда США за август. Данные, оказавшиеся значительно хуже прогнозов, укрепили уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система будет вынуждена снизить процентные ставки на своем ближайшем заседании. В то же время участники рынка теперь опасаются начала рецессии. Об этом сообщает Euronews.

Американские и европейские фондовые рынки в пятницу завершили торги падением после публикации крайне слабого отчета по рынку труда США за август.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Провальный отчет по рынку труда

Согласно отчету Министерства труда США, в августе американская экономика создала только 22 000 новых рабочих мест (за пределами аграрного сектора), что является резким замедлением по сравнению с пересмотренным показателем в 79 000 в июле и значительно ниже ожиданий экономистов. В то же время уровень безработицы несколько вырос до 4,3%.

Кроме того, правительство сообщило, что предварительные оценки занятости за июнь и июль были завышены на 21 000 рабочих мест.

Реакция рынков: акции вниз, золото вверх

Ведущие фондовые индексы на Уолл-стрит, которые начинали день с роста, после публикации отчета резко пошли вниз. Индекс S&P 500 упал более чем на 0,4%, Dow Jones — почти на 0,5%, а технологический Nasdaq — на 0,17%. Европейские индексы также закрылись в минусе.

На фоне падения рынков акций инвесторы начали переходить в защитные активы. Цена на золото подскочила более чем на 1,2% до $3651 за унцию, обновив свой исторический максимум, а доллар США ослаб по отношению к евро.

Ожидание

Слабые данные заставили трейдеров заложить в цены 100%-ную вероятность того, что ФРС снизит свою ключевую процентную ставку на заседании 17 сентября.

«Рынки закладывали в цену снижение ставки на 0,25%, и сегодняшние слабые данные, вероятно, удовлетворят это желание», — отметил Ричард Картер, руководитель отдела исследований Quilter Cheviot.

Другие аналитики, такие как Брайан Якобсен из Annex Wealth Management, предполагают, что данные были настолько слабыми, что ФРС может рассмотреть даже более глубокое снижение ставки. Однако главным препятствием для ФРС остается инфляция, данные по которой выйдут на следующей неделе.

Почему это важно

Провальный отчет по рынку труда является наиболее убедительным на сегодняшний день доказательством того, что экономика США существенно замедляется. После нескольких месяцев смешанных сигналов, этот отчет является четким негативным сигналом, который Федеральная резервная система не сможет проигнорировать.

Это запускает на рынке классический парадокс: «плохие новости — это хорошие новости». Плохие новости о состоянии экономики воспринимаются как хорошие новости для фондового рынка, поскольку они почти гарантируют, что ФРС начнет стимулировать экономику «дешевыми деньгами» (низкими ставками).

Однако это очень опасная игра. Надежда на идеальное «охлаждение» — это тонкая грань. Если дальнейшие данные подтвердят, что экономика не просто замедляется, а движется к глубокой рецессии, первоначальный оптимизм в отношении снижения ставок быстро сменится страхом перед падением прибыли компаний, что может спровоцировать гораздо более сильный и длительный обвал рынка.

Теперь отчет по инфляции (CPI), который выйдет на следующей неделе, становится важнейшим событием. Если он покажет, что инфляция остается высокой несмотря на замедление экономики, это поставит ФРС в безвыходное положение и может разрушить текущий оптимистичный нарратив рынка.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами