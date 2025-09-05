Multi от Минфин
5 сентября 2025, 16:28

Индия продолжит покупать российскую нефть, несмотря на давление США

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что страна и дальше будет покупать российскую нефть, игнорируя постоянные призывы президента США Дональда Трампа прекратить эти закупки. Об этом сообщает Bloomberg.

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что страна и дальше будет покупать российскую нефть, игнорируя постоянные призывы президента США Дональда Трампа прекратить эти закупки.
«Когда речь идет о закупке нефти — особенно такого дорогого импортного товара, на который мы тратим больше всего валюты, — нам нужно принимать решение, которое для нас выгодно. Несомненно мы будем покупать ее», — сказала Ситхараман в интервью телеканалу News18.

Нью-Дели продолжает активно закупать российскую нефть, поскольку значительные скидки на нее позволяют Индии, являющейся третьим крупнейшим потребителем нефти в мире, контролировать свой импортный бюджет.

Эти действия Индии вызвали недовольство администрации Трампа, удвоившей тарифы на индийские товары до 50%. Кроме того, Трамп подверг критике Индию и Россию за укрепление их отношений с Китаем.

«Похоже, мы потеряли Индию и Россию, которые перешли на сторону мрачного Китая. Пусть у них будет долгое и процветающее общее будущее!» — написал он в своей соцсети Truth Social.

Ранее на этой неделе премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин встретились с лидером Китая Си Цзиньпином на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры обсудили сотрудничество в разных областях, от энергетики до безопасности.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
