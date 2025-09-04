Multi от Минфин
4 сентября 2025, 18:41

В Украине начали подготовку к созданию новой фондовой биржи

Национальный банк Украины, Европейский банк реконструкции и развития, Министерство финансов, Министерство экономики и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приступили к реализации меморандума о сотрудничестве. Целью документа является создание в Украине новой фондовой биржи, сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины, Европейский банк реконструкции и развития, Министерство финансов, Министерство экономики и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приступили к реализации меморандума о сотрудничестве.
Фото: pixabay.com

«Предполагается создание вертикально интегрированной инфраструктуры рынков капитала, включающей торговлю, клиринг, расчеты и депозитарный учет», — говорится в сообщении.

Меморандум был подписан, в частности, в рамках выполнения обязательств Украины по результатам восьмого пересмотра программы Международного валютного фонда «Механизм расширенного финансирования» (Extended Fund Facility).

Его подписанию предшествовало утверждение 26 июня 2025 года Советом по финансовой стабильности плана для практической реализации целевой модели инфраструктуры рынков капитала.

Основные этапы реализации проекта

  • Оптимизация управления. Планируется реформировать структуру собственности и управления Национального депозитария Украины и Расчетного центра, передав полномочия по управлению корпоративными правами государству.
  • Создание холдинговой компании. При участии международного стратегического инвестора, международных финансовых организаций и государства будет создана холдинговая компания.
  • Новая фондовая биржа. Холдинговая компания создаст новую фондовую биржу и станет мажоритарным владельцем Расчетного центра.
  • Консолидация депозитарных услуг. Учет и обслуживание государственных облигаций будут переданы от НБУ в Национальный депозитарий, который будет функционировать как единый центральный депозитарий ценных бумаг.

Ожидаемые результаты

Создание такой инфраструктуры будет способствовать долгосрочному развитию украинских рынков капитала, привлечению инвестиций и упрощению доступа на рынок для международных участников. Кроме того, это должно усилить наблюдение, оптимизировать выход новых продуктов и поддержать ликвидность.

Комитет по финансовому развитию Совета по финансовой стабильности будет ежеквартально мониторить выполнение плана реализации проекта.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
