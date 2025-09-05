Министры энергетики ЕС обсудят отказ от российских энергоресурсов

В Копенгагене сегодня, 5 сентября, состоится неформальная встреча министров энергетики стран Европейского Союза, где главной темой станет обсуждение дальнейших шагов по отказу от российского ископаемого топлива. Об этом рассказал журналистам министр энергетики Дании Ларс Огор, сообщает Укринформ.

По его словам, председательствующая в Совете Е С Дания стремится усилить собственное европейское производство энергии, чтобы избавиться от зависимости от россии. Это также позволит обеспечить постоянно растущие потребности цифровой индустрии.

Несмотря на то, что план постепенного отказа от российского топлива остается в силе, у стран-членов ЕС есть определенные замечания, которые будут «внимательно выслушаны», добавил министр. Он пояснил, что полный отказ от российских поставок возможен только при наличии альтернативных источников.

На вопрос о возможных закупках топлива у США Огор ответил, что Еврокомиссия не занимается прямыми закупками. Он посоветовал обратиться в Еврокомиссию за детальной информацией о том, как будут потрачены $750 млрд, предусмотренные политическим соглашением между президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом на энергетические проекты.

«Минфин» писал, что Дональд Трамп во время переговоров с европейскими лидерами заявил, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть, поскольку это помогает финансировать войну рф против Украины.