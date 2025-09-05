Multi от Минфин
українська
5 сентября 2025, 12:37

Goldman Sachs: Золото может вырасти до $5 000, если ослабнет независимость ФРС

Аналитики Goldman Sachs заявили, что цена на золото может вырасти почти до $5000 за тройскую унцию. Это произойдет, если инвесторы переведут лишь небольшую часть своих активов из американских казначейских облигаций в золото на фоне возможного понижения независимости Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает Bloomberg.

Аналитики Goldman Sachs заявили, что цена на золото может вырасти почти до $5000 за тройскую унцию.
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Сценарий, при котором независимость ФРС будет подорвана, вероятно, приведет к более высокой инфляции, снижению цен на акции и долгосрочные облигации, а также к потере долларом статуса резервной валюты», — отмечается в отчете.

В отличие от этого, золото, по словам аналитиков, является надежным средством сохранения стоимости, которое не зависит от доверия к институтам.

Прогнозы

Goldman Sachs представил несколько прогнозов по цене на золото:

  • Базовый прогноз: $4 000 за тройскую унцию к середине 2026 года.
  • Сценарий высокого риска: $4500.
  • Оценка почти $5 000: если только 1% частных инвестиций с рынка казначейских облигаций США будут переведены в золото.

Золото стало одним из самых эффективных товаров в этом году, подорожав более чем на треть и достигнув в преддверии нового рекорда.

Рост цены подпитывается накоплением золота центральными банками и ожиданиями инвесторов по понижению процентных ставок ФРС. Дополнительную поддержку ценам оказывают действия президента США Дональда Трампа, пытающегося усилить контроль над ФРС.

Читайте также: Цены на золото и серебро летят вверх: какие прайсы увидим до конца 2025 года

В своем отчете под названием «Диверсифицируйтесь в сырьевые товары, особенно в золото» Goldman Sachs не комментировал эти политические события, но отметил, что золото остается их «наиболее уверенной долгосрочной рекомендацией» среди сырьевых активов.

Ситуация вызывает беспокойство среди мировых финансистов. Например, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что потеря независимости ФРС будет представлять собой «серьезную опасность» для всего мира.

В настоящее время спотовая цена на золото составляет около $3549 за тройскую унцию, после того как в среду она достигла рекордного уровня свыше $3578.

InvestMarket от «Минфин» — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

